باتريك دوريل سفيراً لفرنسا في لبنان... اليكم سيرته الذاتية

تسلّم باتريك دوريل مهامه سفيراً جديداً لفرنسا لدى لبنان
في 28 من آب 2026، خلفاً للسفيرة السابقة، خلفاً لسيرة دبلوماسية غنية تركزت بالكامل على ملفات الشرق الأوسط
وشمال أفريقيا.
ويحمل السفير الجديد شهادة ماجستير في اللغة العربية الفصحى من المعهد الوطني للغات والحضارات الشرقية (INALCO)، وشغل خلال مسيرته مناصب رفيعة عدة، أبرزها سفير فرنسا
لدى العراق
بين عامي 2024 و2026، ومستشار لشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط لدى رئاسة الجمهورية الفرنسية
لأكثر من أربع سنوات (2019-2024).
كما تضمنت محطاته الدبلوماسية مواقع قيادية في بعثات بلاده بكل من السعودية
وقطر وسوريا، إضافة إلى إشرافه على ملفات الشرق الأدنى في وزارة الخارجية
الفرنسية في باريس
، وهو حائز على وسام جوقة الشرف.