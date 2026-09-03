لمدة 10 أيّام.. هذا ما سيجري بدءًا من السبت على طريق الشام الدولي

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة- ما يـــــــلي:
ستقوم وزارة الأشغال العامّة والنّقل، بواسطة إحدى الشّركات المتعهّدة، بأعمال تعبيد طريق الشّام الدّولي ما بين محوّل صوفر
(مفرق حمّانا) و"مفرق قب الياس"، وذلك بدءًا من يوم السّبت 5-9-2026، ولمدّة تتراوح من أسبوع إلى عشرة أيّام، ما بين السّاعة 5:00 فجرًا والسّاعة 17:30 من كل يوم.
لذلك، ستتّخذ المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي تدابير السّير التّالية:
منع سير الشّاحنات وآليّات الـ "بيك أب"، نهارًا، بالاتّجاهين (صعودًا ونزولًا)، طيلة الفترات والأوقات المذكورة آنفًا، على أن يُسمَح بمرورها، بالاتّجاهين، من السّاعة 17:30 لغاية السّاعة 5:00 فجرًا من كل يوم، طيلة فترة الأشغال.
السّماح بمرور السّيّارات القادمة
من البقاع
باتّجاه بيروت
، بحيث سيتم إقفال مسرب واحد فقط من المسلك المتجه نحو بيروت، وذلك بدءًا من حاجز ضهر البيدر
.
منع مرور السيّارات المتّجهة بقاعًا، بدءًا من أوتوستراد المديرج، بحيث سيتم تحويل سيرها عبر طريق صوفر الدّاخلي، ثمّ باتجاه حمّانا، طريق ترشيش
، كفرسلوان، زحلة
، وذلك طيلة فترة الأشغال، من السّاعة الخامسة فجرًا لغاية السّاعة 16:30 من كل يوم.
يُرجى من المواطنين أخذ العلم
، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي
وإرشاداتهم، وبلافتات السّير الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.