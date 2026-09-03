بعد الإفراج الأول... هذا عدد بقية الاسرى

Advertisement

بعد الإفراج عن أول دفعة من الاسرى منذ اندلاع الحرب بين وإسرائيل، يعود ملف اللبنانيين الاسرى لدى إلى الواجهة.ففيما لم تحدد السلطات العدد الرسمي للاسرى، وثّقت عائلاتهم ولجنة تُعنى بملفهم أسماء 33 شخصاً على الأقل، تم اسرهم تباعاً على الأراضي منذ عام 2024، بينهم سوري وعدد من عناصر حزب الله.وكانت الوفد اللبناني قد طالب، في خلال جولة المفاوضات الأخيرة مع إسرائيل في روما بالإفراج عن دفعة أولى من هؤلاء الاسرى.وتشدد مصادر "لبنان٢٤" على ضرورة ان يشكّل الإفراج الأخير بداية مسار لإطلاق بقية الاسرى، لافتة الى ان هذا الملف قد يتحوّل إلى ورقة أساسية على طاولة التفاوض المقبلة.