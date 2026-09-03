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لبنان

بعد الإفراج الأول... هذا عدد بقية الاسرى

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
03-09-2026 | 13:30
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بعد الإفراج الأول... هذا عدد بقية الاسرى
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بعد الإفراج عن أول دفعة من الاسرى منذ اندلاع الحرب بين حزب الله وإسرائيل، يعود ملف اللبنانيين الاسرى لدى إسرائيل إلى الواجهة.
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ففيما لم تحدد السلطات العدد الرسمي للاسرى، وثّقت عائلاتهم ولجنة تُعنى بملفهم أسماء 33 شخصاً على الأقل، تم اسرهم تباعاً على الأراضي اللبنانية منذ عام 2024، بينهم سوري وعدد من عناصر حزب الله.

وكانت الوفد اللبناني قد طالب، في خلال جولة المفاوضات الأخيرة مع إسرائيل في روما  بالإفراج عن دفعة أولى من هؤلاء الاسرى.

وتشدد مصادر "لبنان٢٤" على ضرورة ان يشكّل الإفراج الأخير بداية مسار لإطلاق بقية الاسرى، لافتة الى ان هذا الملف قد يتحوّل إلى ورقة أساسية على طاولة التفاوض المقبلة.
المصدر: خاص "لبنان24"
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