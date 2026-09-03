الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط تلال علي الطاهر.. وهذا ما عثر عليه بداخلها (فيديو)

أعلن الجيش في بيان عبر "أكس"، "استكمال تطهير مسارين من البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في منطقة مرتفعات ، الواقعة ضمن المنطقة الأمنية في "، مشيرًا إلى "أن العمل جارٍ على تحييد هذه البنى التحتية".



وقال "إن قوات الفرقة 36 عملت خلال الفترة الأخيرة على تطهير المسارين تحت الأرض، وتمكنت من تحقيق سيطرة عملياتية على فوق الأرض وتحتها، كما قامت بتطهير المنطقة من المسلحين، حيث تم على بعضهم، فيما فرّ آخرون من المنطقة".



وأضاف أن "النشاط إلى تحييد البنى التحتية تحت الأرض التي جرى تطهيرها من المسلحين لا يزال مستمرًا، موضحًا أنه بعد انتهاء العملية سيعيد الجيش الانتشار دفاعيًا وفقًا لتقييم الوضع".

جيش الدفاع استكمل تطهير البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في مرتفعات علي الطاهر ويعمل على تحييدها



🔸عملت قوات الفرقة 36 خلال الفترة الأخيرة على تطهير مسارين تحت الأرض في منطقة مرتفعات علي الطاهر الواقعة ضمن المنطقة الأمنية. وحققت القوات سيطرة عملياتية على منطقة المرتفعات… pic.twitter.com/LtZUR6CqxX — Lieutenant Colonel Ella Waweya | واوية (@CaptainElla1) September 3, 2026 Advertisement

وأشار الجيش الاسرائيلي إلى "العثور داخل البنى التحتية على غرف عمليات، وغرف لتخزين الوسائل القتالية، وغرف مولدات، وغرف مكوث، إلى جانب مرافق للاستحمام ومطبخ، لافتًا إلى أن هذه التجهيزات مكّنت المسلحين من إدارة القتال والمكوث في المكان لفترات طويلة".



وأكد الجيش الإسرائيلي أن "قواته تواصل العمل على تطهير المنطقة الأمنية في جنوب ، قائلًا إنه لن يسمح لحزب الله بتنفيذ مخططات ضد أو قواته".



كما قال إن "أي محاولة من جانب لتنفيذ نشاط ضد قواته «ستُواجَه بقوة»، مؤكدًا في الوقت نفسه مواصلة التزامه باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان".