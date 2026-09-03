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لبنان

الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط تلال علي الطاهر.. وهذا ما عثر عليه بداخلها (فيديو)

Lebanon 24
03-09-2026 | 13:45
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الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط تلال علي الطاهر.. وهذا ما عثر عليه بداخلها (فيديو)
الجيش الإسرائيلي يعلن سقوط تلال علي الطاهر.. وهذا ما عثر عليه بداخلها (فيديو) photos 0
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أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان عبر "أكس"، "استكمال تطهير مسارين من البنى التحتية تحت الأرض التابعة لحزب الله في منطقة مرتفعات علي الطاهر، الواقعة ضمن المنطقة الأمنية في جنوب لبنان"، مشيرًا إلى "أن العمل جارٍ على تحييد هذه البنى التحتية".

وقال "إن قوات الفرقة 36 عملت خلال الفترة الأخيرة على تطهير المسارين تحت الأرض، وتمكنت من تحقيق سيطرة عملياتية على منطقة المرتفعات فوق الأرض وتحتها، كما قامت بتطهير المنطقة من المسلحين، حيث تم القضاء على بعضهم، فيما فرّ آخرون من المنطقة".

وأضاف أن "النشاط الرامي إلى تحييد البنى التحتية تحت الأرض التي جرى تطهيرها من المسلحين لا يزال مستمرًا، موضحًا أنه بعد انتهاء العملية سيعيد الجيش الانتشار دفاعيًا وفقًا لتقييم الوضع".
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وأشار الجيش الاسرائيلي إلى "العثور داخل البنى التحتية على غرف عمليات، وغرف لتخزين الوسائل القتالية، وغرف مولدات، وغرف مكوث، إلى جانب مرافق للاستحمام ومطبخ، لافتًا إلى أن هذه التجهيزات مكّنت المسلحين من إدارة القتال والمكوث في المكان لفترات طويلة".

وأكد الجيش الإسرائيلي أن "قواته تواصل العمل على تطهير المنطقة الأمنية في جنوب لبنان، قائلًا إنه لن يسمح لحزب الله بتنفيذ مخططات ضد إسرائيل أو قواته".

كما قال إن "أي محاولة من جانب حزب الله لتنفيذ نشاط ضد قواته «ستُواجَه بقوة»، مؤكدًا في الوقت نفسه مواصلة التزامه باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان".
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