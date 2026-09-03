بشأن الإفراج عن الأسرى وزيارة عيسى إلى إسرائيل.. هذا ما كشفته السفارة الأميركية في بيروت

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أعلنت السفارة الأميركية في بيروت، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، نقلاً عن متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أنّه "في عام 2006، دمّر حزب الله جنوب لبنان بمحاولته اختطاف إسرائيليين واحتجاز رفاتهم لمبادلتها بالمعتقلين".
وأضاف المتحدث: "اليوم، نتيجةً للوساطة التي تقودها الولايات المتحدة بين حكومتين شرعيتين، تُفرج إسرائيل عن معتقلين، ويساعد لبنان إسرائيل في استعادة رفات اليهود اللبنانيين المفقودة".
وأوضح أن الجولة الأخيرة من محادثات روما شهدت "محادثات ثنائية مباشرة" بين إسرائيل ولبنان حول قضايا مدنية مهمة لكلا الجانبين.
وأشار إلى أن السفير عيسى والسفير هاكابي أنهيا إجراءات الإفراج عن الأسرى خلال زيارة السفير عيسى إلى إسرائيل.
وأشادت الولايات المتحدة بـ"حكومتي إسرائيل ولبنان لإظهارهما حسن النية من خلال هذه الخطوات الأولية"، معربةً عن أملها في أن تشكل هذه الخطوات "أساسًا لمناقشات موسعة حول قضايا مدنية أخرى".
وأكدت واشنطن أنها تواصل "تيسير الحوار بين إسرائيل ولبنان يوميًا"، معربةً عن تطلعها إلى الجولة المقبلة من المحادثات في روما، ومشددةً على التزامها بـ"التنفيذ الكامل للإطار الثلاثي".