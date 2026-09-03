بشأن الإفراج عن الأسرى وزيارة عيسى إلى إسرائيل.. هذا ما كشفته السفارة الأميركية في بيروت

أعلنت السفارة الأميركية في ، في بيان نشرته عبر حسابها على منصة "إكس"، نقلاً عن متحدث باسم ، أنّه "في عام 2006، دمّر بمحاولته اختطاف إسرائيليين واحتجاز رفاتهم لمبادلتها بالمعتقلين".

وأضاف المتحدث: "اليوم، نتيجةً للوساطة التي تقودها بين حكومتين شرعيتين، تُفرج عن معتقلين، ويساعد إسرائيل في استعادة رفات اللبنانيين المفقودة".

وأوضح أن من محادثات شهدت "محادثات ثنائية مباشرة" بين إسرائيل ولبنان حول قضايا مدنية مهمة لكلا الجانبين.

وأشار إلى أن السفير والسفير هاكابي أنهيا إجراءات الإفراج عن الأسرى خلال زيارة السفير عيسى إلى إسرائيل.

وأشادت الولايات المتحدة بـ"حكومتي إسرائيل ولبنان لإظهارهما حسن النية من خلال هذه الخطوات الأولية"، معربةً عن أملها في أن تشكل هذه الخطوات "أساسًا لمناقشات موسعة حول قضايا مدنية أخرى".

وأكدت أنها تواصل "تيسير الحوار بين إسرائيل ولبنان يوميًا"، معربةً عن تطلعها إلى الجولة المقبلة من المحادثات في روما، ومشددةً على التزامها بـ"التنفيذ الكامل للإطار الثلاثي".