أزمة مالية اعلامية

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تعيش إحدى المؤسسات الإعلامية الكبرى في أزمة مالية متفاقمة، بدأت تنعكس بشكل واضح على أجواء العمل داخلها، وسط مخاوف متزايدة لدى الموظفين من المرحلة المقبلة وإمكان تأثر وظائفهم بالأزمة.وبحسب معلومات متداولة داخل المؤسسة، فإن حالة من القلق تسود بين العاملين، خصوصاً في ظل غياب صورة واضحة حول كيفية معالجة الضائقة المالية واستمرارها خلال الفترة المقبلة.ويأتي ذلك على الرغم من أن مداخيل هذه لم تعد مرتبطة بجهة واحدة، بل باتت تحصل على دعم ومداخيل من أكثر من جهة إقليمية، ما يثير تساؤلات داخلية حول أسباب استمرار الأزمة وحجمها الفعلي وإمكان انعكاسها على رواتب الموظفين واستمرارية بعض الأقسام.