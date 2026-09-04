مشاريع المنية على طاولة محافظة الشمال

بحثت محافظ بالإنابة إيمان الرافعي مع بلديات توفيق زريقة عدداً من المشاريع الحيوية في المنطقة، وفي مقدمها إنشاء مركز للدفاع المدني، وإعادة تشغيل معمل فرز النفايات، وتأهيل أوتوستراد المنية.

وجاء ذلك خلال لقاء عُقد في مكتب الرافعي بسرايا ، في حضور رئيسة الدائرة الإدارية في المحافظة وقائمقام المنية– جان الخولي، وتناول واقع والإنمائي والمشاريع التي يتابعها الاتحاد بالتنسيق مع المحافظة ووزارة الداخلية والبلديات، وسبل معالجة العقبات الإدارية والفنية أمام تنفيذها.

وشمل البحث أيضاً مشروع المجمع الرياضي، وتأهيل الطرق، ومعالجة النقاط التي تتسبب بزحمة السير وعرقلة المرور على أوتوستراد المنية، بهدف تحسين السلامة العامة وتسهيل تنقل المواطنين.

وأعربت الرافعي عن تقديرها لجهود اتحاد بلديات المنية، مشددة على "أهمية التعاون والتنسيق بين الإدارات الرسمية والبلديات، ولا سيما في ما يتعلق بالمشاريع الحيوية"، ومؤكدة أن "أبواب المحافظة ستبقى مفتوحة أمام والبلديات".