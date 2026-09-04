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لبنان

مشاريع المنية على طاولة محافظة الشمال

Lebanon 24
04-09-2026 | 02:26
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مشاريع المنية على طاولة محافظة الشمال
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بحثت محافظ الشمال بالإنابة إيمان الرافعي مع رئيس اتحاد بلديات المنية توفيق زريقة عدداً من المشاريع الحيوية في المنطقة، وفي مقدمها إنشاء مركز للدفاع المدني، وإعادة تشغيل معمل فرز النفايات، وتأهيل أوتوستراد المنية.

وجاء ذلك خلال لقاء عُقد في مكتب الرافعي بسرايا طرابلس، في حضور رئيسة الدائرة الإدارية في المحافظة وقائمقام المنية–الضنية جان الخولي، وتناول واقع العمل البلدي والإنمائي والمشاريع التي يتابعها الاتحاد بالتنسيق مع المحافظة ووزارة الداخلية والبلديات، وسبل معالجة العقبات الإدارية والفنية أمام تنفيذها.

وشمل البحث أيضاً مشروع المجمع الرياضي، وتأهيل الطرق، ومعالجة النقاط التي تتسبب بزحمة السير وعرقلة المرور على أوتوستراد المنية، بهدف تحسين السلامة العامة وتسهيل تنقل المواطنين.

وأعربت الرافعي عن تقديرها لجهود اتحاد بلديات المنية، مشددة على "أهمية التعاون والتنسيق بين الإدارات الرسمية والبلديات، ولا سيما في ما يتعلق بالمشاريع الحيوية"، ومؤكدة أن "أبواب المحافظة ستبقى مفتوحة أمام اتحاد البلديات والبلديات".
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