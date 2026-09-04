بملايين الدولارات.. كيف رفعت كرة السلة قيمتها في لبنان؟

لم تعد كرة السلة في مجرد اللعبة الشعبية الثانية بعد . أرقام نهائيات موسم 2025-2026 تؤكّد مجددا انها تحولت إلى واحدة من أبرز المنصات الإعلانية، بعدما جذبت المنافسة بين الرياضي والحكمة اهتماماً تجارياً تجاوز حدود الملعب.

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وبحسب بيانات نشرتها "Ipsos MENA"، ارتفعت القيمة الإعلامية للإعلانات التلفزيونية خلال النهائيات من 1.07 مليون دولار عام 2025 إلى 2.51 مليون دولار عام 2026، أي بزيادة قدرها 1.44 مليون دولار ونسبة نمو بلغت 135%.

القفزة لا ترتبط بارتفاع عدد الإعلانات وحده. فقد زاد العدد من 364 إلى 450 إعلاناً، أي بنحو 24%، بينما ارتفع الوقت الإعلاني الإجمالي بنسبة 9% فقط. وهذا يعني أن المساحات المحيطة بالمباريات أصبحت أعلى قيمة، وليس أن شاشات التلفزة عرضت إعلانات أكثر فحسب.

وبحساب متوسط القيمة، ارتفع الإعلان الواحد من نحو 2940 دولاراً عام 2025 إلى قرابة 5580 دولاراً في 2026، أي بنحو 90%. وهذا المؤشر يعكس ارتفاع الثمن التجاري للظهور خلال المباريات، وقدرة كرة السلة على جذب علامات تجارية مستعدة للإنفاق للوصول إلى جمهورها.

وساعدت طبيعة النهائي في رفع الاهتمام. فقد امتدت السلسلة بين الرياضي والحكمة إلى المباراة السابعة، قبل أن يحسم الرياضي اللقب بنتيجة 4-3، بعد فوزه في المواجهة الأخيرة 100-79. سبع مباريات متقاربة، ومدرجات ممتلئة، وتنافس تاريخي بين أكبر قاعدتين جماهيريتين، كلها أبقت البطولة حاضرة على الشاشة ووسائل التواصل لأسابيع.

لكن مبلغ ال 2.51 مليون دولار لا يمثل بالضرورة أموالاً دخلت خزائن الأندية أو الاتحاد؛ فهو قيمة إعلامية محسوبة وفق الإعلانات المرصودة ولوائح الأسعار الرسمية. أما حجم الإيرادات الفعلية وكيفية توزيعها بين الناقل والاتحاد والأندية، فلا تزال غير معلنة.

وبالتالي، لقد أثبتت السلة أنها قادرة على صناعة جمهور وسوق إعلانية كبيرة. أما التحدي، فهو نقل هذا النجاح من نهائي الرياضي والحكمة إلى موسم كامل تستفيد منه كل الأندية.