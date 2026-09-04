استغل غياب أصحاب المنازل لسرقتها... توقيف مشتبه به في النبطية

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"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق ، توافرت معطيات لدى حول قيام شخص مجهول الهوية بتنفيذ عمليات سرقة من داخل المنازل والمحال التجارية في ، مستغلا غياب أصحابها عنها بسبب الأوضاع الأمنية.على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المتورط في هذه العمليات وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من تحديد هويته، ويدعى: ع. ر. (مواليد عام 1993، لبناني)بتاريخ 19-8-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة .بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة إقدامه على تنفيذ العديد من عمليات السرقة من داخل المنازل والمحال التجارية في مدينة . كما اعترف بأنه، بتاريخ توقيفه، أقدم على سرقة عدد من صناديق الخضروات من إحدى المؤسسات التجارية، وعمد إلى إخفائها خلف منزله في محلة ديروعلى الأثر، توجهت دورية من الشعبة إلى المكان المذكور، حيث تمكنت من ضبط المسروقات.أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة ".