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لبنان

استغل غياب أصحاب المنازل لسرقتها... توقيف مشتبه به في النبطية

Lebanon 24
04-09-2026 | 03:23
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استغل غياب أصحاب المنازل لسرقتها... توقيف مشتبه به في النبطية
استغل غياب أصحاب المنازل لسرقتها... توقيف مشتبه به في النبطية photos 0
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 صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
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"في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول الهوية بتنفيذ عمليات سرقة من داخل المنازل والمحال التجارية في مدينة النبطية، مستغلا غياب أصحابها عنها بسبب الأوضاع الأمنية.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية المتورط في هذه العمليات وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت الشعبة من تحديد هويته، ويدعى: ع. ر. (مواليد عام 1993، لبناني)

بتاريخ 19-8-2026، وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة دير الزهراني.

بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة إقدامه على تنفيذ العديد من عمليات السرقة من داخل المنازل والمحال التجارية في مدينة النبطية. كما اعترف بأنه، بتاريخ توقيفه، أقدم على سرقة عدد من صناديق الخضروات من إحدى المؤسسات التجارية، وعمد إلى إخفائها خلف منزله في محلة دير الزهراني.

وعلى الأثر، توجهت دورية من الشعبة إلى المكان المذكور، حيث تمكنت من ضبط المسروقات.

أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء".
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المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي

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