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لبنان

الضمان يشطب مؤسسة و25 أجيراً ويدّعي أمام النيابة المالية

Lebanon 24
04-09-2026 | 03:34
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الضمان يشطب مؤسسة و25 أجيراً ويدّعي أمام النيابة المالية
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أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي شطب "ملحمة محمد عقل/ملحمة المنية" و25 أجيراً مسجلين عليها، بعدما خلصت أعمال التفتيش والمراقبة، بحسب بيانه، إلى أن المؤسسة لا تمارس أي نشاط فعلي وأن الأجراء المسجلين وهميون.

ووجّه المدير العام للصندوق محمد كركي مصلحة القضايا إلى تقديم ادعاء جزائي أمام النيابة العامة المالية في بيروت ضد المؤسسة والمسؤولين شوكت ورأفت عقل والأجراء المسجلين، وكل من يظهره التحقيق متورطاً، بجرائم اختلاس أموال الصندوق واستعمال المزور والاحتيال.

وسُجلت الشكوى تحت الرقم 1748 بتاريخ 27 آب 2026، كما طلب كركي استرداد جميع التقديمات التي قُبضت من دون وجه حق.

وأكد أن الإجراءات تهدف إلى حماية أموال الضمان وضمان استمرار تقديماته الصحية للمستفيدين، بالتوازي مع العمل على توسيع مظلة التغطية، ومن بينها مشروع إخضاع عمال البلديات الذي بلغ مراحله الأخيرة في مجلس النواب.

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الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

الصندوق الوطني للضمان

النيابة العامة

الصندوق الوطني

عمال البلديات

المدير العام

صندوق الوطني

محمد كركي

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