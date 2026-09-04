الضمان يشطب مؤسسة و25 أجيراً ويدّعي أمام النيابة المالية

أعلن شطب "ملحمة محمد عقل/ملحمة " و25 أجيراً مسجلين عليها، بعدما خلصت أعمال التفتيش والمراقبة، بحسب بيانه، إلى أن المؤسسة لا تمارس أي نشاط فعلي وأن الأجراء المسجلين وهميون.

ووجّه للصندوق مصلحة إلى تقديم ادعاء جزائي أمام المالية في ضد المؤسسة والمسؤولين شوكت ورأفت عقل والأجراء المسجلين، وكل من يظهره التحقيق متورطاً، بجرائم اختلاس أموال الصندوق واستعمال المزور والاحتيال.

وسُجلت الشكوى تحت الرقم 1748 بتاريخ 27 آب 2026، كما طلب كركي استرداد جميع التقديمات التي قُبضت من دون وجه حق.

وأكد أن الإجراءات تهدف إلى حماية أموال الضمان وضمان استمرار تقديماته الصحية للمستفيدين، بالتوازي مع العمل على توسيع مظلة التغطية، ومن بينها مشروع إخضاع الذي بلغ مراحله الأخيرة في مجلس النواب.