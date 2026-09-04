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لبنان

المفتي حجازي حذر من السلاح المتفلت

Lebanon 24
04-09-2026 | 03:49
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المفتي حجازي حذر من السلاح المتفلت
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عقد في دار الفتوى في راشيا اليوم، "اللقاء العلمائي" برئاسة مفتي راشيا وفيق حجازي وحضور العلماء. 
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وطالب المفتي حجازي، "الدولة بضرورة عقد مؤتمر وطني جامع لدراسة الواقع اللبناني، وضرورة دراسة الطرق الآيلة لإخراجه من أزماته الأمنية والمعيشية المتلاحقة، بخاصة والعدو الصهيويني لا يزال يعتدي على لبنان ويدمر القرى والبلدات الحدودية مع فلسطين المحتلة، ويعتقل الأهالي، كذلك، في ظل غياب تام عن معالجة الحرب المستمرة على لبنان، ورفض البعض مخرجات الدولة اللبنانية لهذه الازمة".

ودعا "الدولة الى الوقوف مع المواطن اللبناني في ظل الواقع الاقتصادي المعيشي الصعب وارتفاع أسعار المحروقات، بخاصة وأننا على مشارف عام دراسي جديد مع ارتفاع أسعار الأقساط المدرسية والجامعية".

وحذر من فوضى السلاح المتفلت والاتجار بالمخدرات، ومن حراك العملاء للعدو الصهيوني وبأجندات متعددة، ومنها دعم للبعض اللبناني على حساب استقرار ووحدة لبنان وهذا مؤشر خطير في ظل واقع أمني غير مستقر".
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