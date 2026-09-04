المفتي حجازي حذر من السلاح المتفلت

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عقد في اليوم، "اللقاء العلمائي" برئاسة مفتي راشيا وفيق وحضور العلماء.وطالب المفتي حجازي، "الدولة بضرورة عقد مؤتمر وطني لدراسة الواقع اللبناني، وضرورة دراسة الطرق الآيلة لإخراجه من أزماته الأمنية والمعيشية المتلاحقة، بخاصة والعدو الصهيويني لا يزال يعتدي على ويدمر القرى والبلدات الحدودية مع المحتلة، ويعتقل الأهالي، كذلك، في ظل غياب تام عن معالجة الحرب المستمرة على لبنان، ورفض البعض مخرجات لهذه الازمة".ودعا "الدولة الى الوقوف مع المواطن اللبناني في ظل الواقع الاقتصادي المعيشي الصعب وارتفاع أسعار المحروقات، بخاصة وأننا على مشارف عام دراسي جديد مع ارتفاع أسعار الأقساط المدرسية والجامعية".وحذر من فوضى السلاح المتفلت والاتجار بالمخدرات، ومن حراك العملاء للعدو وبأجندات متعددة، ومنها دعم للبعض حساب استقرار ووحدة لبنان وهذا مؤشر خطير في ظل واقع أمني غير مستقر".