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لبنان

الأمطار عائدة في هذا اليوم.. إليكم تفاصيل طقس "الويك آند"

Lebanon 24
04-09-2026 | 03:51
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الأمطار عائدة في هذا اليوم.. إليكم تفاصيل طقس الويك آند
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، غائما جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبقى دون تعديل يذكر في الداخل وفوق الجبال .
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وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي معتاد يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية في المناطق الداخلية وفوق الجبال ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحرّ، حتى يوم الاحد حيث يتحول الى متقلب نسبياً تحت تأثير كتل هوائية معتدلة تؤدي إلى انخفاض بدرجات الحرارة واحتمال أمطار متفرقة بخاصة شمال البلاد . 

-الطقس المتوقع في لبنان:

الجمعة: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة بخاصة في الداخل وفوق الجبال ، و يتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق اعتباراً من بعد الظهر على المرتفعات الشمالية .

السبت: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة على الساحل بينما تبقى دون تعديل يذكر في الداخل وفوق الجبال .

الأحد: غائم جزئياً الى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، بينما تبقى دون تعديل يذكر على الساحل، تنشط الرياح احياناً وتهطل امطار متفرقة مع احتمال تشكل خلايا رعدية أحياناُ في المناطق الشمالية .

الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع في الداخل وفوق الجبال وتبقى الرياح ناشطة.

-الحرارة على الساحل من 21 الى 32 درجة، فوق الجبال من 15 الى 27 درجة، في الداخل من 18 الى 35 درجة.

-الرياح السطحية: غربية الى جنوبية غربية تتراوح سرعتها بين 15 و 30 كم/س.

-الانقشاع:جيد الى متوسط.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80٪

-حال البحر:منخفض ارتفاع الموج ، حرارة سطح الماء:29 درجة.

-الضغط الجوي: 758 ملم زئبق.
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