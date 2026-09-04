المقداد: السلطة السياسيّة ارتكبت أخطاء بحق لبنان

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أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي المقداد خلال حفل تخريج طلاب أن "الشباب هم الرهان الحقيقي على مستقبل "، داعياً إياهم إلى "التسلح بالعلم والتمسك بعناصر القوة لحماية الوطن وبناء مستقبله".وانتقد "التأخير الذي رافق حسم مصير الامتحانات الرسمية، وما تركه من حالة قلق وضغط نفسي لدى الطلاب على مدى نحو شهرين".وتساءل عن مصير الطلبات الحرة "التي تقدم بها عدد من الطلاب، ولا سيما مع اقتراب موعد التسجيل في الجامعات، إذ أنّ إبقاء هذا الملف من دون حسم يضع الطلاب أمام المزيد من الانتظار والقلق".ودعا وزارة التربية إلى "تعزيز الدعم للمدارس المتعثرة في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية"، مشيراً إلى أن "هناك العديد من المدارس تواجه صعوبات تهدد قدرتها على الاستمرار"، ومطالبًا بالإسراع في إعلان نتائج المقابلات التي أُجريت لشغل إدارات المدارس والثانويات، ووضع حلول لملف المتعاقدين على حساب صناديق المدارس، بما يحفظ حقوقهم ويمنع استنزاف الموارد المالية للمؤسسات التربوية".ورأى المقداد أنّ "السلطة السياسيّة ارتكبت أخطاءً بحق لبنان وشعبه ومستقبله، وفرّطت بالاستقلال والسيادة والحماية التي دفع اللبنانيون وجرحى وأسرى وتضحيات وأثمانًا باهظة للحفاظ عليها".وانتقد "التعامل الرسمي غير المسؤول مع ملف المعتقلين والأسرى اللبنانيين"، مطالبًا بأن "تكون قضية الأسرى اللبنانيين والتحرير والدفاع عن السيادة والكرامة في صدارة الاهتمام الرسمي".وقال: "إن ما سمعناه بشأن إعطاء معلومات مجانًا حول مواقع دفن قتلى إسرائيليين، لا ينسجم مع ما واجب الدولة تجاه سيادة لبنان وحقوق أبنائه، للأسف إن السلطة تبيع الوطن بأبخس الأثمان".واعتبر المقداد أن "حماية الوطن تحتاج إلى امتلاك القدرة على الدفاع عنه، كما أنّ التاريخ والتجارب برهنا أنه لا يمكن أن نحمي بلدنا وشعبنا وسيادتنا إذا لم نملك، بعد التوكل ، قوة وقوة السلاح وقوّة الإرادة والثبات".