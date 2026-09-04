نائب "حزب الله": سيطرة الإسرائيلي على "علي الطاهر" ليست بكارثة في الواقع العسكري

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قال النائب ، انه "لا يزال هناك ضبابية حول واقع سيطرة اسرائيل على تلة "، وقال في مداخلة عبر إذاعة " ":"كيف يمكن للعدو أن يدعي السيطرة على تلة علي الطاهر وهو لا يزال يقوم بقصفها والإغارة عليها بشكل متواصل، علما أنه يسيطر عليها من الجو او من خلال الإحاطة بها من الجهات كافة جغرافيا، وذلك من دون ان تتمكن قواته من الدخول الى المنشأة او السيطرة الميدانية عليها".وأعلن ان " لم تنشر صورا تؤكد استيلاءها على علي الطاهر او الأسلحة اللوجستية التي تحدثت عنها، في ظل ادعائها أيضا عن قتل اعداد كبيرة من المقاتلين وفرار آخرين، وكيف لذلك ان يحدث وهي تقوم بإطباق محكم في الجو او على الأرض؟".ورأى ان "إسرائيل تحاول ان تصور من تلة علي الطاهر انه الحصن الأخير لحزب الله، ليتمكن من استثماره كورقة في الانتخابات، لكنه مثل أي موقع آخر او تلة في ، له قيمته الوجودية المقدسة. وسيطرة الإسرائيلي عليه ليست بكارثة في الواقع العسكري كما انها ليست آخر المطاف، بخاصة ان قامت بمواجهة اسطورية في علي الطاهر، ولكن الآن يوجد خطوط حمراء لمعرفة مسار الإسرائيلي".ولفت الى ان "تفاهم الإطار الذي وقعته السلطة مكّن إسرائيل من هذه السيطرة واقتطاع جزءا من الأراضي ، وهذا ما كان أعلن عنه نتنياهو".وعن تحرير الاسرى، ختم قائلا:"باعتراف نتنياهو هؤلاء الاسرى المحررين ليس لهم أي علاقة او ارتباط بحزب الله، وبالتالي اسرهم اعتداء وجريمة حرب، كان يجب ان تحاسب إسرائيل عليها في المحاكم الدولية، لو لم يُسقط حقه في ذلك، وبالتالي تحرير الاسرى ليس إنجازا لنتنياهو".