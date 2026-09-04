في جبيل... مخدرات بحوزة مواطن

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صــدر عــن المديريّـة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قطعات المختصّة لمكافحة عمليّات ترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللّبنانية، توافرت معلومات لدى مفرزة استقصاء في وحدة حول قيام شخص بترويج المخدّرات في منطقة ، على متن سيّارة نوع طراز C300 لون أسود.على أثر ذلك، باشرت دوريّات المفرزة إجراءاتها الميدانيّة والاستعلاميّة والعمل على توقيفه.من خلال التحريّات والمتابعة، رصدته إحدى دويّات المفرزة عند أوتوستراد جبيل، بتاريخ 2-9-2026، حيث أطبقت عليه عناصر الدوريّة وأوقفته، وتبيّن أنّه يدعى:إ. ن. (مواليد عام 1998، لبناني)وقد ضبطت بحوزته كميّة من المواد المخدّرة، على الشّكل التالي:63 كيسًا من مادة حشيشة الكيف.7 أكياس ماريجوانا.5 أنابيب زجاجية تحتوي موادَ مخدّرة.120 حبّة من الحبوب المخدّرة مختلفة الأنواع، مقسّمة في أظرفة من النايلون.سُلِّم الموقوف والمضبوطات إلى القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة المختص.