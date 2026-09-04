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لبنان

بري إستقبل المدعي العام التمييزي ومجلس ادارة الضمان ووفدا من مجلس الجنوب

Lebanon 24
04-09-2026 | 07:34
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بري إستقبل المدعي العام التمييزي ومجلس ادارة الضمان ووفدا من مجلس الجنوب
بري إستقبل المدعي العام التمييزي ومجلس ادارة الضمان ووفدا من مجلس الجنوب photos 0
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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، حيث تناول اللقاء الأوضاع العامة لا سيما القضائية منها.
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مجلس ادارة الضمان

كما استقبل الرئيس بري رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشارة الاسمر واعضاء مجلس الادارة الجديد للصندوق ، في زيارة بروتوكولية بعد تسلمهم مهامهم الجديدة، وكالنت أيضا مناسبة قدم فيها الوفد عرضاً لبرنامج عمله في المرحلة الراهنة .

وبعد اللقاء تحدث رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بشارة الاسمر :" تشرفنا اليوم بمقابلة دولة الرئيس نبيه بري ووضعناه في أجواء الانطلاقة الجديدة لمجلس إدارة الضمان، وطلبنا دعمه في المشاريع التي تعد اليوم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، والتي هي خارطة طريق لمجلس الإدارة، وأهمها زيادة التقديمات (طبابة واستشفاء)، وضع قانون تعويضات نهاية الخدمة موضع التنفيذ ، يعني الانتقال من التعويض إلى التقاعد، وهذا شيء أساسي من المفترض أن يوضع موضع التنفيذ ، ونحن في هذا الاطار بتعاون تام مع معالي وزير العمل نتجه على هذه الطريق".

واضاف : "هناك أيضا مسألة ضم شرائح جديدة من المواطنين من كل الفئات ، عمال البلديات، عمال التبغ وزراعة التبغ، العمال الزراعيين، صيادي الأسماك ونحن نعمل بهدف ضمهم لتوسيع شريحة المنتسبين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي" .

 وتابع الاسمر :"أيضا لدينا الموارد البشرية وضرورة التوظيف في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والمكننة، وهناك أمور أخرى كثيرة نحن بحاجة لدعم في هذا المجال ، وطبعا سمعنا من دولة الرئيس كل الدعم في هذا الإطار".

 وختم : نحن كمجلس نعتبر أن هناك ضرورة ماسة بأن يكون هذا المجلس هو المجلس الفاعل والمسؤول في هذه المرحلة وهذا الكلام أيضا سمعناه من دولة الرئيس حول أهمية وضرورة التضامن والعمل سوياً بروح الأخوة الوطنية من أجل تحقيق الإنجازات اللازمة".

مجلس الجنوب

واستقبل الرئيس بري، رئيس مجلس الجنوب المهندس هاشم حيدر مع وفد ، ضم: نائب الرئيس رشا ابو غزالة ، عضو مجلس الادارة يوسف دوغان ، المراقب المالي العام في مجلس الجنوب ياسر ذبيان.

وقدم الوفد لرئيس مجلس النواب الجزء الخامس من سلسلة كتب "الأيادي البيضاء" والذي يتضمن موجزاً عن الأعمال والمشاريع التي نفذها مجلس الجنوب في الجنوب والبقاع الغربي وراشيا من العام ٢٠١٩ لغاية العام ٢٠٢٥.

اللقاء كان أيضا مناسبة لعرض الاوضاع العامة وانشطة وبرامج عمل مجلس الجنوب المتصلة بمواجهة التداعيات الناجمة عن العدوان الاسرائيلي على مختلف المستويات ومواكبة ملف إغاثة النازحين .

وبعد اللقاء تحدث المهندس حيدر: "تشرّفنا بلقاء دولة الرئيس وقدمنا له النسخة رقم خمسة من كتاب "الأيادي البيضاء" الذي يتكلم عن إنجازات مجلس الجنوب من الناحية البنيّة التحتية ، هذا الكتاب يصدره مجلس الجنوب كل فترة ويتحدث عن إنجازاته. واليوم هذه هي النسخة الخامسة طبعا هناك إنجازات عديدة للمجلس خارج إطار البنية التحتية منها ما هو متعلق بمساعدة الناس بإعادة الإعمار، ومساعدة المرضى والجرحى وغيره ، وكذلك إغاثة النازحين ،  طبعا هذا شق آخر غير مذكور في الكتاب". 

واضاف : "كذلك وضعنا دولة الرئيس بما يقوم به المجلس حاليا وخاصةً في هذه الظروف بعد الحرب الأولى والثانية، تحديداً في موضوع إغاثة النازحين وما قدمه مجلس الجنوب، وأيضا ما يقوم به مجلس الجنوب بعد وقف إطلاق النار تحديدا بموضوع تأهيل المدارس لتمكين الطلاب الجنوبيين من العودة إلى المدارس وممارسة العام الدراسي بشكل طبيعي ، أيضاً نقوم بالكثير من الخدمات التي تساعد على تعزيز صمود أهلنا في الجنوب ، وتمكينهم من البقاء بأرضهم، وتشجيعهم على العودة إلى أرضهم عبر تقديم الخدمات اليومية التي يحتاجونها ، هذا هو الجو العام ، أخذنا توجيهات دولة الرئيس للعمل القادم لمجلس الجنوب الذي يقوم بكثير من المهام بكل قرى الجنوب دون تمييز ودون تفرقة ودائما هو تحت مظلة القوانين المرعية الإجراء".

ورداً على سؤال حوال دور مجلس الجنوب في المرحلة الراهنة وتامين بدل الايواء؟ اجاب حيدر : "مجلس الجنوب منذ اللحظة الأولى بدأ بمسح الأضرار ، سواء في المرحلة الماضية وكذلك حاليا ، نحن اليوم مسحنا الأضرار في العديد من القرى وتحضير الملفات تمهيداً لإعادة الإعمار فور توافر الأموال اللازمة. ولكن لنكن واقعيين إمكانيات الدولة الحالية غير قادرة للقيام  بعملية إعادة الإعمار ، هذا يحتاج إلى دعم دولي، وتحديداً عربي وتحديداً خليجي لإعادة الإعمار. لذلك ، مسألة إعادة الإعمار مسألة تحتاج الى مزيد من الوقت وهي مرتبطة ببعض الحلول السياسية ، لكن هناك بعض الخطوات القابلة للتنفيذ سريعاً خطوات تتعلق بإعادة الإعمار، وخطوات تتعلق بتأمين بعض المنازل الجاهزة لمن يحتاج إلى ذلك، هذا الأمر إن شاء الله قريباً ونحن لن ننتظر إعادة الإعمار للالتفات للناس من هذه النواحي".
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رئيس مجلس النواب نبيه بري

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