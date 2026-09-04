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لبنان

بنزين "مشبوه" في لبنان.. تحذيرٌ برز مؤخراً!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-09-2026 | 08:05
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بنزين مشبوه في لبنان.. تحذيرٌ برز مؤخراً!
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علم أن مسؤولين ومعنيين بقطاع المحروقات تلقوا خلال الفترة الأخيرة شكاوى متزايدة تتعلق بجودة البنزين المتوافر في عدد من المحطات، وسط حديث عن مشكلات ظهرت لدى بعض السيارات بعد تعبئة الوقود.
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وبحسب معلومات متداولة في أوساط القطاع، فإن الشكاوى تتركز على الاشتباه بتراجع جودة بعض كميات البنزين المطروحة في السوق، فيما يجري التداول بتساؤلات حول نوعية عدد من الشحنات التي وصلت إلى لبنان أخيراً ومدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة.

وتشير مصادر متابعة إلى أن تكرار الشكاوى يستدعي التحقق من نوعية المحروقات عبر الفحوص المخبرية والرقابة على عمليات الاستيراد والتوزيع، خصوصاً أن أي خلل في المواصفات قد ينعكس مباشرة على سلامة السيارات .
المصدر: خاص "لبنان24"
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