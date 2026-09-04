بنزين "مشبوه" في لبنان.. تحذيرٌ برز مؤخراً!

Advertisement

علم أن مسؤولين ومعنيين بقطاع المحروقات تلقوا خلال الفترة الأخيرة شكاوى متزايدة تتعلق بجودة البنزين المتوافر في عدد من ، وسط حديث عن مشكلات ظهرت لدى بعض السيارات بعد تعبئة الوقود.وبحسب معلومات متداولة في أوساط القطاع، فإن الشكاوى تتركز على الاشتباه بتراجع جودة بعض كميات البنزين المطروحة في السوق، فيما يجري التداول بتساؤلات حول نوعية عدد من الشحنات التي وصلت إلى أخيراً ومدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة.وتشير مصادر متابعة إلى أن تكرار الشكاوى يستدعي التحقق من نوعية المحروقات عبر الفحوص المخبرية والرقابة على عمليات الاستيراد والتوزيع، خصوصاً أن أي خلل في المواصفات قد ينعكس مباشرة على سلامة السيارات .