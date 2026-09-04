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لبنان

توقيف شبكة دعارة... وختم شاليهات بالشمع الأحمر

Lebanon 24
04-09-2026 | 08:22
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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة التالي:

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها، ولا سيّما تلك المتعلّقة بالاتجار بالأشخاص وأعمال الدعارة، توافرت بتاريخ 24-8-2026 معلومات لدى مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، حول قيام عدد من الفتيات باستدراج الزبائن من سائقي السيّارات والمارّة على الطريق البحرية في محلّة الجيّة، وممارسة أعمال الدعارة داخل شاليهات في المنطقة.
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على أثر ذلك، وبعد التنسيق مع القضاء المختص، انتقلت قوّة من المكتب إلى المكان، وتمكّنت من توقيف خمس فتيات، اثنتان منهن من الجنسية اللبنانية وثلاث من الجنسية السورية، إضافةً إلى شخص من الجنسية العراقية مسؤول عن الشاليهات، للاشتباه بقيامه بتسهيل أعمال الدعارة.

بالتحقيق مع الفتيات، اعترفن باستدراج الزبائن وممارسة الدعارة داخل الشاليهات، وبتسهيل من المسؤول المذكور وموظّف آخر يعمل ليلًا، وبعلم صاحب الشاليهات.

وبنتيجة المتابعة، جرى استدعاء الموظّف وصاحب الشاليهات، فحضر الأوّل، وبالتحقيق معه اعترف بما نُسب إليه، فيما لم يحضر صاحب الشاليهات.

وبناءً على إشارة القضاء المختص، أُوقف جميع المتورّطين، وتمّ ختم /14/ شاليهًا، إضافةً إلى المدخل الرئيسي للفندق، بالشمع الأحمر، كما عُمّم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقّ صاحب الشاليهات، والعمل جارٍ لتوقيفه.
 
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