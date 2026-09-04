توقيف شبكة دعارة... وختم شاليهات بالشمع الأحمر

Advertisement

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة التالي:في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به لمكافحة الجرائم على اختلافها، ولا سيّما تلك المتعلّقة بالاتجار بالأشخاص وأعمال الدعارة، توافرت بتاريخ 24-8-2026 معلومات لدى مكتب مكافحة الاتجار بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، حول قيام عدد من الفتيات باستدراج الزبائن من سائقي السيّارات والمارّة البحرية في محلّة الجيّة، وممارسة أعمال الدعارة داخل شاليهات في المنطقة.على أثر ذلك، وبعد التنسيق مع المختص، انتقلت قوّة من المكتب إلى المكان، وتمكّنت من توقيف خمس فتيات، اثنتان منهن من الجنسية وثلاث من الجنسية ، إضافةً إلى شخص من الجنسية مسؤول عن الشاليهات، للاشتباه بقيامه بتسهيل أعمال الدعارة.بالتحقيق مع الفتيات، اعترفن باستدراج الزبائن وممارسة الدعارة داخل الشاليهات، وبتسهيل من المسؤول المذكور وموظّف آخر يعمل ليلًا، وبعلم صاحب الشاليهات.وبنتيجة المتابعة، جرى استدعاء الموظّف وصاحب الشاليهات، فحضر الأوّل، وبالتحقيق معه اعترف بما نُسب إليه، فيما لم يحضر صاحب الشاليهات.وبناءً على إشارة القضاء المختص، أُوقف جميع المتورّطين، وتمّ ختم /14/ شاليهًا، إضافةً إلى المدخل للفندق، بالشمع الأحمر، كما عُمّم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقّ صاحب الشاليهات، والعمل جارٍ لتوقيفه.