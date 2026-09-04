وزارة التربية فتحت باب الترشيح لامتحانات الكولوكيوم 2026 – الدورة الثانية في أربعة اختصاصات

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اعلنت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي أن للتعليم العالي في تبدأ باستقبال طلبات الترشيح لامتحانات الكولوكيوم للعام 2026 - الثانية لاختصاصات:- تقويم النطق - قياس النظر - العلاج النفسي الحركي - العلاج الانشغالي، وذلك ابتداءً من يوم الثلاثاء في 1/9/2026 ولغاية يوم الجمعة في . 20/11/2026.تُقدم طلبات الترشيح لامتحانات الكولوكيوم في الاختصاصات المذكورة أعلاه عبر الرابط الإلكتروني التالي الخاص بقسم الكولوكيوم في المديرية العامة للتعليم العالي: https://dghe.mehe.gov.lb،وذلك مباشرة من قبل أصحاب العلاقة، في ما خصّ المتخرّجين من مؤسسات تعليم عالٍ عاملة خارج ، ومن قبل مندوب الجامعة/الكلية المعنية، في ما خص المتخرّجين من مؤسسات تعليم عالٍ خاصة عاملة داخل لبنان،مع الإشارة إلى:1. أن الرابط سوف يغلق عند الساعة الخامسة من بعد ظهر يوم الجمعة في 20/11/2026،2. ضرورة قيام المرشحين بتقديم ملف الترشيح ورقياً، متضمناً المستندات المطلوبة، مباشرة، أو عبر أحد أفراد العائلة (الجدّين، الوالدين، الأبناء، الإخوة والأخوات، الزوج/الزوجة)، إلى أمانة سر قسم الكولوكيوم والمعادلات الجامعية في المديرية العامة للتعليم العالي في المبنى المركزي لوزارة التربية والتعليم العالي (الأونيسكو، ساحة حبيب أبي شهلا، الطابق السادس)، وذلك للطلاب المتخرجين من مؤسسات تعليم عال خارج لبنان، وعبر المندوب للطلاب المتخرجين من مؤسسات تعليم عال خاصة داخل لبنان.‎3. أن امتحانات الكولوكيوم سوف تكون بلغة التعليم المعتمدة رسمياً في مؤسسات التعليم العالي الخاصة في لبنان، أي باللغتين أو حصراً.المستندات المطلوبة:‎أ. للطلاب المتخرجين من مؤسسات تعليم عال خاصة عاملة في لبنان:‎- صورة عن بطاقة الهوية مصدقة وفق الأصول، أو إخراج قيد إفرادي أصلي لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر بتاريخ تقديم طلب الترشيح (ضرورة أن يضم إخراج القيد صورة شمسية حديثة للمرشح/ـة).‎- صورة شمسية حديثة للمرشح/ـة، مصدقة من مختار المحلة.‎- نسخة طبق الأصل عن شهادة إنهاء المرحلة الثانوية، في ما خص شهادة الثانوية العامة أو شهادة البكالورياالفنية اللبنانية، أو ما يعادلها.‎- نسخة طبق الأصل عن إفادة المعادلة الجامعية الصادرة عن أمانة سر المعادلات الجامعية في المديرية العامة للتعليم العالي، وذلك في ما خص الشهادات الجامعية الصادرة عن غير .- الشهادات الجامعية وإفادات العلامات ذات الصلة، مصدقة من أمانة سر المصادقات الجامعية في المديرية العامة للتعليم العالي، في حال عدم إنجاز المعادلة بتاريخ تقديم طلب الترشيح.ب. للطلاب المتخرجين من مؤسسات تعليم عال عاملة خارج لبنان:‎- صورة عن جواز السفر، أو صورة عن بطاقة الهوية مصدقة وفق الأصول، أو إخراج قيد إفرادي أصلي لا تتجاوز مدته ثلاثة أشهر بتاريخ تقديم طلب الترشيح (ضرورة أن يضم إخراج القيد صورة شمسية حديثة للمرشح/ـة)،‎- صورة شمسية حديثة للمرشح/ـة، مصدقة من مختار المحلة.‎- نسخة طبق الأصل، بتاريخ جديد، عن شهادة إنهاء المرحلة الثانوية، في ما خص شهادة الثانوية العامة اللبنانية أو شهادة البكالوريا الفنية اللبنانية، أو ما يعادلها.‎- نسخة طبق الأصل، بتاريخ جديد، عن إفادة المعادلة الجامعية الصادرة عن أمانة سر المعادلات الجامعية في المديرية العامة للتعليم العالي.- على الطلاب الراغبين في الاشتراك في امتحانات الكولوكيوم للعام 2026 - الدورة الثانية أن يتقدموا بطلب معادلة شهاداتهم الجامعية في مهلة أقصاها يوم الجمعة في30/10/2026 عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://meheservice.powerappsportals.com؛‎- على الطالب تسديد رسم الاشتراك في امتحانات الكولوكيوم خلال أسبوع واحد من تاريخ قبول طلبه، وتحميل الوصل مباشرة على المنصة.