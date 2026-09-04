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لبنان

وزير الصناعة رعى افتتاح معرض "صنع في البقاع" في زحلة

Lebanon 24
04-09-2026 | 08:44
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وزير الصناعة رعى افتتاح معرض صنع في البقاع في زحلة
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إفتتحت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع معرض "صنع في البقاع" بالشراكة مع تجمع الصناعيين في البقاع وبلدية زحلة - المعلقة وتعنايل، في "بارك جوزيف طعمة سكاف" - زحلة.
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بعد النشيد الوطني وكلمات لكل من عريفي الحفل رئيسة دائرة العلاقات العامة في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في البقاع ماريا رزق الله ومستشارة مركز غرفة الصناعة للتدريب المهندسة بوليت بو منصف وكمال بكري، القى وزير الصناعة جو عيسى الخوري كلمة، استهلها بتحية أهالي زحلة والبقاع، معربا عن سعادته بالحفاوة والاستقبال، مؤكدا أن "زيارة المنطقة تمنح الزائر شعورا بأنه بين أهله وفي بيته".

وأشار إلى "المكانة التي باتت تحتلها زحلة عالميا، بعدما تم الاعتراف بها ضمن شبكة اليونسكو للمدن المبدعة في مجال فن الطهو"، معتبرا أن "هذا الإنجاز، هو ثمرة تاريخ طويل لمنطقة شكلت خزانا غذائيا أساسيا، وأناس عرفوا كيف يحولون خيرات أرضهم إلى منتجات وصناعات تحمل قيمة مضافة حقيقية".

وأكد أن "البقاع يشهد اليوم تكاملا متزايدا بين الزراعة والصناعة، من الكرمة التي تتحول إلى نبيذ وعرق يحصدان الجوائز، إلى الحليب ومشتقاته والخضار والفاكهة والحبوب والقمح التي تدخل في صناعات المعلبات، والزيوت والمقطرات وغيرها من المنتجات التي تحمل اسم لبنان إلى الأسواق المحلية والخارجية".

وشدد على "أهمية الانتقال من تصدير المواد الخام إلى تصدير المنتجات المصنعة"، معتبرا أن "هذه الرؤية تشكل جوهر السياسة التي تسعى إليها وزارة الصناعة، لما لها من دور في خلق فرص العمل وزيادة الصادرات وإدخال العملة الصعبة وتعزيز دور الزراعة كشريك أساسي في التنمية الصناعية".

وتوقف عيسى الخوري عند "صمود أبناء المنطقة وتمسكهم بأرضهم رغم الأزمات والحروب والظروف الصعبة التي مر بها لبنان"، واعتبر أن "الخيار الأسهل كان الرحيل. إلا أن أبناء المنطقة اختاروا البقاء والإنتاج والاستثمار في أرضهم"، وقال: "الأرض بالنسبة إلى أبناء البقاع ليست مجرد ملكية، بل ذاكرة وهوية ومستقبل. وبقدرتهم يستطيعون تحويل تعبهم إلى إنتاج وإنتاجهم إلى مؤسسات ومؤسساتهم إلى فرص عمل وكرامة لأبنائهم".

وأكد أن "تمسك اللبناني بأرضه ليس عنادا، بل إيمان بأن لا كرامة اقتصادية من دون إنتاج ولا وطن من دون أناس متجذرين فيه".

ولفت إلى أن "المنتجات البقاعية استطاعت الوصول إلى الأسواق العالمية رغم كل الظروف والتحديات"، معتبرا أن "المنافسة بين المؤسسات الصناعية في المنطقة بحد ذاتها مؤشر إيجابي على وجود قطاع صناعي متكامل ينمو ويتطور".

ودعا عيسى الخوري اللبنانيين إلى "زيارة البقاع والتعرف إلى منتجاته وإقامة الشراكات مع صناعييه ووضع شعار "صنع في البقاع" على رفوف منازلكم ومتاجركم"، مؤكدا أن "دعم الصناعة الوطنية لا يجب أن يبقى مجرد شعار، بل أن يتحول إلى قرار يومي يتخذه المواطن عند اختيار المنتجات التي يشتريها"، مرددا شعار "اشتري لبناني بيبقى القرار لبناني".

وشدد عيسى الخوري على أن "البقاع يشكل جزءا أساسيا من الرؤية الصناعية للوزارة"، مشيرا إلى العمل على تسهيل عمل المؤسسات الصناعية، ودعم الجودة والتصدير، وتحسين البيئة الصناعية وتعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص"، وقال: "مبروك للبقاع، مبروك لزحلة ومبروك لكل صناعي ومزارع وعامل يثبت كل يوم أن لبنان قادر على إنتاج الأفضل"، وقال: "صنع في البقاع. صنع من كل لبنان".
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