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لبنان

ضبط كميات من المواد التبغية المهربة وتوقيف عدد من المتورطين

Lebanon 24
04-09-2026 | 09:03
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ضبط كميات من المواد التبغية المهربة وتوقيف عدد من المتورطين
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تواصل إدارة الجمارك عملياتها المكثفة في مكافحة التهريب والتهرب غير القانوني لكل انواع البضائع التي تدخل لبنان بطرق غير شرعية، حيث نفّذت قوة من شعبة البحث عن التهريب خلال الساعات الماضية، ثلاث عمليات في طرابلس وبيروت والمنية، أسفرت عن ضبط كميات من المواد التبغية المهربة وتوقيف عدد من المتورطين.
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وفي طرابلس، وبعد عمليات رصد ومتابعة، داهمت القوة مستودعاً وعدداً من المخابئ السرية المخصصة لإخفاء المواد التبغية، حيث ضُبطت كمية من المعسّل والدخان المهرب، وجرت مصادرة البضاعة واقتياد صاحبها إلى المركز المختص تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أما في بيروت، فقد أوقفت القوة سيارة وأجرت تفتيشاً عليها، فعثرت بداخلها على كمية من الدخان والسجائر الإلكترونية المهربة، حيث جرى ضبط البضاعة واقتياد صاحبها إلى المركز المختص لإجراء المقتضى القانوني.

وفي المنية، وبناءً على معلومات عن سيارة تنقل مواد تبغية مهربة، طاردت القوة السيارة وتمكنت من توقيفها، وضبطت البضاعة المهربة واقتادت الموقوفين إلى المركز المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، باشراف القضاء المختص.
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