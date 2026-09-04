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لبنان

بعدما تسبّب في نفوق أعداد كبيرة من الأسماك… قوى الأمن أوقفته (فيديو)

Lebanon 24
04-09-2026 | 10:28
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بعدما تسبّب في نفوق أعداد كبيرة من الأسماك… قوى الأمن أوقفته (فيديو)
بعدما تسبّب في نفوق أعداد كبيرة من الأسماك… قوى الأمن أوقفته (فيديو) photos 0
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صــدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـــات العامّـــــــة البلاغ التّالي:
في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها قوى الأمن الداخلي للحدّ من المخالفات والتعدّيات التي تطال البيئة، وملاحقة مرتكبيها واتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّهم، بتاريخ 22-8-2026، وردت إلى المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي شكوى من إحدى الجمعيّات البيئيّة، حول قيام أحد الأشخاص بصيد الأسماك بواسطة شباك تُعرف بـ«جاروفة البر»، وهي مخالفة للقانون، في محلّة السمرلاند، ما أدّى إلى نفوق أعداد هائلة من الأسماك الصغيرة.
على الفور، باشرت عناصر مخفر السعديّات البحري التابع لمفرزة شواطئ جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي التحقيقات والاستقصاءات اللازمة، وبنتيجة التحرّيات، تمكّنت من تحديد هويّة الفاعل وتوقيفه، ويُدعى:
ا. س. (مواليد عام 2001، لبناني)
بالتّحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه، لجهة إقدامه على صيد الأسماك بواسطة شباك «جاروفة البر»، ما أدّى إلى نفوق أعداد هائلة من الأسماك الصغيرة، ثمّ عمد إلى رميها على الشاطئ، ما تسبّب بمجزرة بيئيّة وتلوّث البحر والشاطئ.
أُجري المقتضى القانوني بحقّه، وأُودع القضاء المختص، بناءً على إشارته.
 
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