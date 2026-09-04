بالفيديو.. توقيف سارق سيارة "مرسيدس" في طرابلس وإعادتها إلى صاحبها

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تمكنت شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، اليوم، من توقيف سارق سيارة من نوع "مرسيدس" في محيط ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس.
وتمكنت الشعبة من استعادة السيارة وإعادتها إلى صاحبها، فيما اتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموقوف.
سرقة سيارة من نوع «مرسيدس» اليوم من محيط ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس pic.twitter.com/okDm8sZGmf
— lebanon 24 (@Lebanon24) September 4, 2026
سرقة سيارة من نوع «مرسيدس» اليوم من محيط ساحة عبد الحميد كرامي في طرابلس pic.twitter.com/okDm8sZGmf