بالفيديو.. توقيف سارق سيارة "مرسيدس" في طرابلس وإعادتها إلى صاحبها

تمكنت في ، اليوم، من توقيف سارق سيارة من نوع " " في محيط في .

وتمكنت الشعبة من استعادة السيارة وإعادتها إلى صاحبها، فيما اتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق الموقوف.