تصعيد ميداني متصاعد.. اعتداءات طالت البلدات والوزارة تعلن الحصيلة

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وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة عن حصيلة أولية لغارات المساء بلغت 3 و23 جريحاً، توزعت وفق التالي:



الرمادية (قضاء صور): و15 جريحاً، من بينهم 6 مسعفين من كشافة الرسالة و3 سيدات وطفلتان.



كفرمان (قضاء النبطية): شهيدان.



النبطية الفوقا: 3 جرحى من بينهم سيدة.



ميفدون (قضاء النبطية): 4 جرحى من بينهم سيدتان.



(البقاع الغربي): جريح سوري الجنسية. شنّ الطيران الحربي والمدفعية سلسلة غارات واستهدافات شملت عدة مناطق؛ إذ استهدفت كفرمان، النبطية الفوقا، حي الرويس بين النبطية والنبطية الفوقا، والدبشة، إضافة إلى دوحة كفرمان، ومحيط الساحة في ميفدون، وقرب الجبانة في بلدة الكفور، وعين ، بلدة الرمادية قضاء صور، إلى جانب قصف مدفعي على حي الدير في النبطية الفوقا وتمشيط في زوطر الشرقية.وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة عن حصيلة أولية لغارات المساء بلغت 3 و23 جريحاً، توزعت وفق التالي:الرمادية (قضاء صور): و15 جريحاً، من بينهم 6 مسعفين من كشافة الرسالة و3 سيدات وطفلتان.كفرمان (قضاء النبطية): شهيدان.النبطية الفوقا: 3 جرحى من بينهم سيدة.ميفدون (قضاء النبطية): 4 جرحى من بينهم سيدتان.(البقاع الغربي): جريح سوري الجنسية.

وكان قد أعلن الجيش عن تصدّي قواته لمسيّرة زعم إنها أُطلقت من قبل " " باتجاه تحركات عسكرية في المنطقة الحدودية، مشيراً إلى أن عناصر من فرقة "الكوماندوز" أطلقوا النار نحو المسيّرة واعترضوها من دون تسجيل أي إصابات في صفوفهم.