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لبنان

تصعيد ميداني متصاعد.. اعتداءات طالت البلدات والوزارة تعلن الحصيلة

Lebanon 24
04-09-2026 | 16:44
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تصعيد ميداني متصاعد.. اعتداءات طالت البلدات والوزارة تعلن الحصيلة
تصعيد ميداني متصاعد.. اعتداءات طالت البلدات والوزارة تعلن الحصيلة photos 0
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شنّ الطيران الحربي والمدفعية الإسرائيلية سلسلة غارات واستهدافات شملت عدة مناطق؛ إذ استهدفت الغارات كفرمان، النبطية الفوقا، حي الرويس بين النبطية والنبطية الفوقا، والدبشة، إضافة إلى دوحة كفرمان، ومحيط الساحة في ميفدون، وقرب الجبانة في بلدة الكفور، وعين التينة، بلدة الرمادية قضاء صور، إلى جانب قصف مدفعي على حي الدير في النبطية الفوقا وتمشيط في زوطر الشرقية.
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وأعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة عن حصيلة أولية لغارات المساء بلغت 3 شهداء و23 جريحاً، توزعت وفق التالي:

الرمادية (قضاء صور): شهيد و15 جريحاً، من بينهم 6 مسعفين من كشافة الرسالة و3 سيدات وطفلتان.

كفرمان (قضاء النبطية): شهيدان.

النبطية الفوقا: 3 جرحى من بينهم سيدة.

ميفدون (قضاء النبطية): 4 جرحى من بينهم سيدتان.

عين التينة (البقاع الغربي): جريح سوري الجنسية.
 
وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي عن تصدّي قواته لمسيّرة زعم إنها أُطلقت من قبل "حزب الله" باتجاه تحركات عسكرية في المنطقة الحدودية، مشيراً إلى أن عناصر من فرقة "الكوماندوز" أطلقوا النار نحو المسيّرة واعترضوها من دون تسجيل أي إصابات في صفوفهم.
 
 
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