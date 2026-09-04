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لبنان

"حزب الله" عند باسيل: عتب ومُصارحة وتقارب واختلاف

Lebanon 24
04-09-2026 | 22:18
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حزب الله عند باسيل: عتب ومُصارحة وتقارب واختلاف
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في إطار الجولة التي يقوم بها وفد من حزب الله الى الاحزاب والفعاليات السياسية، زار قبل ايام المركز الرئيسي لـ"التيار الوطني الحر"، حيث التقى النائب جبران باسيل، وقد ترأس الوفد الوزير السابق محمود قماطي، وضم النائبين علي فياض ورائد برّو ومسؤول العلاقات المسيحية في الحزب محمد سعيد الخنسا، في حضور النائب سيزار ابي خليل.
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وكتبت صونيا رزق في " الديار": نتيجة اللقاء يصفها الطرفان بالايجابية ، لكن من دون ان توضع في إطار عودة التفاهم الذي كان قائماً، او إعادة التحالف في إنتظار التطورات، لانّ ما حصل من تباعد في الفترات الاخيرة، أوقع فتوراُ كبيراً بين الحزب والتيار، لكن اللقاء منذ أيام أعاد التواصل.
وفي هذا الاطار، أوضح القيادي في الحزب محمد سعيد الخنسا لـ" الديار"، "انّ التواصل كان طبيعياً مع "التيار الوطني الحر" ولم ينقطع أبدأً، ونتائج الزيارة كانت ايجابية، اذ أكدت على وحدة اللبنانيين بكل طوائفهم ، وعلى لحمة الواقع الداخلي اللبناني بكل إتجاهاته، مع الدعم لنشوء دولة متينة فاعلة تمثل جميع اللبنانيين، ورفض اي نوع من انواع الاحتلال خصوصاً الاسرائيلي، وإصرار على وحدة الاراضي اللبنانية وإنتشار الجيش ضمنها".
وقال:" هم ابدوا كتيار رأيهم برفض وحدة الاسناد، ونحن شرحنا لهم وجهة نظرنا، لكن لهم خصوصيّات نحترمها، ولم يغب "اتفاق الاطار" عن محادثات اللقاء، ورأينا معروف فهو اتفاق فاشل و"التيار الوطني الحر" سبق ان وصفه بذلك، خلال مؤتمره في الفينيسيا".
ورأى الخنسا انّ للتيار "مواقف جيدة ، ونحن نجلّ ونحترم الرئيس ميشال عون ، كذلك النائب باسيل، اذ نلتقي معهم في مكان ونختلف في مكان آخر"، معتبراً انّ "المرحلة تحتاج الى رص الصفوف، والحفاظ على وحدة لبنان، والتلاقي بين الطوائف".
وعن إمكانية لقائهم بأحزاب مسيحية يمينية على خلاف سياسي كبير معهم، أجاب:" أستعين بما قاله سماحة السيّد نصرالله امام بعض المطارنة بوجودي:" ليس لدينا عدو في لبنان"، بل هناك جهات سياسية نختلف معها، لكننا نتألم كثيراً لانهم طعنونا في الظهر حين كنا نحارب العدو الاسرائيلي، وما زال بعضهم يعطينا الارشادات المنبرية الرنانة".
وعن رأي " التيار" بالزيارة؟ يقول مصدر مسؤول في" الوطني الحر" :" لا شك في انّ اي تواصل بين الافرقاء اللبنانيين، هو وسيلة ايجابية لا بدّ ان تنتج حلولاً وتقارباً، خصوصاً اذا كانت المسافات متباعدة، والزيارة كانت ناجحة اذ بحثت كل النقاط، فكان التقارب والإختلاف وهذا طبيعي في الحياة السياسية، اما نقطة الخلاف مع الحزب فمعروفة، وهي "حصرية السلاح" والاستراتيجية الدفاعية، وقد اُدرجت في صلب المحادثات، والخلاف ما زال قائماً حولها، لكن الحوارعاد وهو الوسيلة الافضل للحفاظ على وحدة اللبنانيين".
وتابع المصدر:" لقد إنكسر الجليد السياسي، لكن البحث عن صيغة جديدة للعلاقة مع الحزب مطلوب بقوة، فالحزب لن يقدّم تنازلات في ملف السلاح ، وموقفه معروف في هذا الاطار، في إنتظار لقاءات اخرى علّها تساهم اكثر في فتح الابواب المغلقة في اي ملف مهم"
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