ورقة ضغط اسرائيلية على طاولة المفاوضات

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كتب رضوان عقيب في" النهار":عند تناول ملف رفات اليهود في الأسابيع الأخيرة على طاولة المفاوضات، عمد أركان في الطائفة اليهودية في بواسطة وكيلها المحامي باسم إلى نفي التواصل مع الحكومة ، أو البحث مع أي جهة في مصير رفات أشخاص من طائفتهم سقطوا في بيروت. وتفيد المصادر أن يعمل لاستغلال الملف على طاولة المفاوضات، ولا سيما أن مطالبته برفات يهود لبنانيين أشبه بـ"الشرط التعجيزي"، مع التذكير بأن آلاف اللبنانيين، مسلمين ومسيحيين، لم يُكشف عن مصيرهم إلى اليوم.ولم يتأخر السفير في يحيئيل لايتر في التذكير أكثر من مرة برفات هذه المجموعة من اليهود والحديث عن تعديات على ضرائح أبناء الطائفة في وبيروت، إلا أن الوقائع، باعتراف المسؤولين عن الطائفة، تدحض كل الروايات.لذا يبقى من غير المستغرب لجوء المفاوض الإسرائيلي إلى طرح ملف الرفات، ولا سيما أنه درج في كل تجاربه التفاوضية مع والسلطة على نصب "ألغام" في مواجهة مناوئيه على الطاولة لاستغلال نقاط ضعفهم.ولا يوفر وسيلة في مفاوضاته المباشرة مع إلا يستغل كل ذرائعه في ممارسة ضغوطه من خلال احتلاله عشرات البلدات جنوب الليطاني وشماله، وتهديده كل لبنان.