ماذا سيقول جعجع في "قداس الشهداء" غداً؟

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تتجه الأنظار غداً إلى معراب، حيث يُحيي حزب «القوات اللبنانية» ذكرى " "، في مناسبة تحمل هذا العام أبعاداً سياسية استثنائية، خصوصاً مع الظروف الأمنية التي فرضت تعديلات على شكل الاحتفال وحجم المشاركة.وبحسب أجواء معراب، فإن"كلمة " " لن تقتصر على البعد الوجداني وتكريم ، بل ستتضمن رسائل سياسية مباشرة تتصل بالمرحلة الدقيقة التي يمر بها والمنطقة".وتشير المعلومات إلى" أن ملف حصر السلاح بيد الدولة سيكون حاضراً بقوة في خطاب ، إلى جانب التشديد على ضرورة عدم مسار بناء الدولة وتمكين مؤسساتها، ولا سيما الجيش".كما يُتوقع أن "يوجّه جعجع رسائل واضحة إلى الرافضة لأي تغيير في المعادلة القائمة"، مؤكداً" أن المرحلة الحالية لا تحتمل التسويات على حساب الدولة والسيادة".وبحسب مراقبين ، تكتسب أهمية إضافية هذا العام في ظل الظروف الأمنية التي أحاطت بإقامة القداس وأدت إلى تعديل ترتيباته، ما يجعل من منصة معراب محطة سياسية منتظرة لرسم موقف "القوات" من المرحلة المقبلة.