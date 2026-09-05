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لبنان

بالفيديو.. الجيش الاسرائيلي: استهدفنا بنى تحتية لحزب الله أمس

Lebanon 24
05-09-2026 | 03:41
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بالفيديو.. الجيش الاسرائيلي: استهدفنا بنى تحتية لحزب الله أمس
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أعلنت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي ايلا واوية انه وردًا على إطلاق مسيرة نحو قواتنا في المنطقة الأمنية هاجم الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية (الجمعة) عناصر وبنى تحتية تابعة لتنظيم حزب الله في منطقة جنوب لبنان.
وتابعت:  وفي إطار الغارات، أغارت طائرات سلاح الجو على مستودعات وسائل قتالية كان من المقرر أن يستخدمها عناصر التنظيم لتخطيط وتوجيه مخططات تستهدف قوات الجيش الاسرائيلي  في المنطقة الأمنية ومواطني دولة إسرائيل. وقد نُفذت هذه الغارات لإزالة تهديد فوري.
واضافت:  ونُفذت الغارات ردًا على محاولة حزب الله أمس تنفيذ عمل ضد قوات الجيش الاسرائيلي العاملة في المنطقة الأمنية، حيث أُطلقت مسيرة باتجاه القوات. ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا.
وختمت:  لن يسمح جيش الدفاع لتنظيم حزب الله بالمساس بمواطني دولة إسرائيل أو بقواته، وسيواصل العمل لإزالة التهديدات، مع التزامه باتفاق وقف إطلاق النار.
 
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