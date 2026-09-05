بالفيديو.. الجيش الاسرائيلي: استهدفنا بنى تحتية لحزب الله أمس

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ردًا على إطلاق المسيرة نحو قواتنا في المنطقة الأمنية: جيش الدفاع هاجم مخربين وبنى تحتية تابعة لتنظيم حزب الله الإرهابي في جنوب #لبنان



🔸 هاجم الليلة الماضية (الجمعة) مخربين وبنى تحتية تابعة لتنظيم حزب الله الإرهابي في منطقة جنوب… pic.twitter.com/e9Rl9tiGT6 — Lieutenant Colonel Ella Waweya | واوية (@CaptainElla1) September 5, 2026 Advertisement

أعلنت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي واوية انه وردًا على إطلاق مسيرة نحو قواتنا في المنطقة الأمنية هاجم الجيش الليلة الماضية (الجمعة) عناصر وبنى تحتية تابعة لتنظيم في .وتابعت: وفي إطار ، أغارت طائرات سلاح الجو على مستودعات وسائل قتالية كان من المقرر أن يستخدمها عناصر التنظيم لتخطيط وتوجيه مخططات تستهدف قوات الجيش الاسرائيلي في المنطقة الأمنية ومواطني . وقد نُفذت هذه الغارات لإزالة تهديد فوري.واضافت: ونُفذت الغارات ردًا على محاولة حزب الله أمس تنفيذ عمل ضد قوات الجيش الاسرائيلي العاملة في المنطقة الأمنية، حيث أُطلقت مسيرة باتجاه القوات. ولم تقع إصابات في صفوف قواتنا.وختمت: لن يسمح جيش الدفاع لتنظيم حزب الله بالمساس بمواطني دولة أو بقواته، وسيواصل العمل لإزالة التهديدات، مع التزامه باتفاق وقف إطلاق النار.