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لبنان

وزير الصحة رعى مهرجان "طيارة من ورق"

Lebanon 24
05-09-2026 | 04:06
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وزير الصحة رعى مهرجان طيارة من ورق
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رعى وزير الصحة العامة الدكتور ركان نصر الدين مهرجان "طيارة ورق 2026" السنوي الثامن والذي نظمه اتحاد بلديات ساحل الزهراني و"مؤسسة سعيد وسعدى فخري الإنمائية" بعنوان " الارض لنا والفضاء" في ظهر الهوا - التلول في الزرارية.
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وقال ناصر الدين في كلمة الافتتاح: "نتشرف اليوم بوجودنا بين اهلنا وناسنا والاحباء في بلدة الزرارية، البلدة المعطاء كما سائر قرى الجوار، نلتقي في قلب الجنوب، كموقف وتعبير رمزي لنستمد الامل والطاقة ولتأكيد حقنا بأرضنا وفضائنا وحق شعبنا في العيش بسلام وكرامة على أرضه. نحن كأشخاص وافراد، رغم العدوان الإسرائيلي المتواصل على هذه المناطق نعبر عن رفض العدوان والتمسك بحقوقنا، واليوم لمسنا مبادرة انسانية بحتة في هذا التجمع المميز الرائع الذي نظمته مؤسسة سعيد وسعدى فخري الانمائية واتحاد بلديات ساحل الزهراني، حيث يحتشد اليوم اكتر من 3000 مشارك من عشرات البلدات الجنوبية في اطلاق الطائرات الورقية كرمزية لافتة في هذا الفضاء الجميل ، فضاء الجنوب الكبير الذي يتسع للجميع ، فضاء وتراب وارض سيجوا وحصنوا وعمدوا بالدم ، دم الابطال الشهداء الذين لولاهم لما كنا اليوم لا كوزير ولا كحكومة موجودين هنا على هذه الأرض".

وختم: "أجدد شكري للقيميين على هذه الاحتفالية المميزة والتي تؤكد على الدعم النفسي للاطفال وللفتية حيث ان لدينا احصاءات في دوائر الصحة النفسية في الوزارة مقلقة خصوصا بعد الازمات المتكررة في السنوات السبعة الماضية ونضيف عليهم الاستهداف الممهنج خلال فترة الحرب الاسرائيلية وتداعياته من نزوح وما عاناه هؤلاء الفتية والاطفال وهذا الامر نضعه من ضمن اهتماماتنا ورؤيتنا واستراتيجيتنا واولوياتنا في دعم اي تحرك لدعم وتعزيز الصحة النفسية للأطفال
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