بعد غارات الأمس.. بيانٌ من "حزب الله"

دان " " استمرار العدوان على ، معتبراً أن تواصل تصعيد عمليات القتل والقصف والتدمير والتفجير الممنهج للمنازل والقرى ومحو معالمها ونسف مقومات الحياة فيها، مشيراً إلى أن عدوان يوم أمس أدى إلى ارتقاء أربعة وسقوط عشرات الجرحى.

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وقال الحزب، في بيان، إن التصعيد الإسرائيلي يأتي في ظل "صمت دولي مطبق وتواطؤ أميركي فاضح"، متهماً بالغياب عن تحمّل مسؤولياتها والاستمرار في ما وصفه بـ"الخيارات الخاطئة والنهج التنازلي والاستسلامي"، ومعتبراً أن المسار الذي تتبعه لم يؤدِّ إلا إلى تكريس واستمرار العدوان على اللبنانيين.





ورأى أن العدوان الإسرائيلي المستمر يجري "بشراكة وغطاء وتخطيط أميركي كامل"، وأن هدفه الضغط على السلطة وابتزازها لدفعها إلى تنفيذ أجندات باتت أهدافها معروفة، حتى لو أدى ذلك، وفق البيان، إلى إغراق لبنان في فتنة داخلية.





واعتبر الحزب أن استمرار السلطة في هذا المسار، الذي وصفه بـ"العبثي وغير الشرعي وغير الدستوري"، يمنح إسرائيل غطاءً ووقتاً إضافياً لمواصلة عدوانها وتحقيق أهدافها وفرض شروطها وإملاءاتها على لبنان. واعتبر الحزب أن استمرار السلطة في هذا المسار، الذي وصفه بـ"العبثي وغير الشرعي وغير الدستوري"، يمنح إسرائيل غطاءً ووقتاً إضافياً لمواصلة عدوانها وتحقيق أهدافها وفرض شروطها وإملاءاتها على لبنان.





وفي ما يتعلق بالمفاوضات، قال "حزب الله" إن استمرار الاحتلال والعدوان وسقوط الضحايا وعمليات التدمير والتفجير يسقط، بحسب تعبيره، ادعاءات السلطة بأن المفاوضات المباشرة واتفاق الإطار مع إسرائيل يحققان إنجازات.





وأشار إلى أن الإفراج عن بعض الأسرى اللبنانيين، رغم أهميته، لا يمكن أن يشكل غطاءً للتغاضي عن استمرار العدوان والاحتلال والقتل، أو مبرراً لمواصلة مسار قال إنه أثبت فشله وعجزه عن حماية لبنان وشعبه، مذكراً بأن السلطة سبق أن أكدت مراراً أنها لن تذهب إلى أي مسار تفاوضي قبل وقف إسرائيل عدوانها.