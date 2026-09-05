هكذا سيكون طقس لبنان خلال أيام.. إليكم آخر نشرة جويّة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً، مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة في المناطق الداخلية، فيما تبقى من دون تعديل يُذكر على الساحل والجبال.

يسيطر طقس صيفي معتاد على والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية وبعض التقلبات المحلية المحدودة خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومن المتوقع أن يتحول الطقس إلى حار نسبياً اعتباراً من يوم الإثنين، مع ارتفاع في درجات الحرارة، خصوصاً في المناطق الجبلية والداخلية، لتتخطى معدلاتها الموسمية.معدل درجات الحرارة لشهر أيلول: في بين 22 و32 درجة، وفي بين 24 و32 درجة، وفي بين 16 و32 درجة.السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً، من دون تعديل يُذكر في درجات الحرارة، مع ضباب كثيف على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر. ويُتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية مساءً.الأحد: غائم جزئياً، مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة في الداخل، فيما تبقى من دون تعديل يُذكر على الساحل والجبال. كذلك، تنشط الرياح أحياناً، مع تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة، خصوصاً في المناطق الشمالية، اعتباراً من الظهر.الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً، مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة على الساحل وارتفاع في نسبة الرطوبة، فيما ترتفع درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال لتتخطى معدلاتها الموسمية.الثلاثاء: قليل الغيوم إجمالاً، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، خصوصاً في المناطق الجبلية، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، ما يزيد الشعور بالحر.درجات الحرارة: على الساحل بين 23 و32 درجة، وفوق الجبال بين 17 و29 درجة، وفي الداخل بين 15 و32 درجة.الرياح السطحية: جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 15 و30 كم/س.الانقشاع: متوسط على الساحل، ويسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و75%.حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، وحرارة سطح المياه 29 درجة.الضغط الجوي: 1010 HPA، أي ما يعادل 758 ملم زئبق.شروق الشمس: 06:14.غروب الشمس: 18:59.