تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هكذا سيكون طقس لبنان خلال أيام.. إليكم آخر نشرة جويّة

Lebanon 24
05-09-2026 | 07:27
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هكذا سيكون طقس لبنان خلال أيام.. إليكم آخر نشرة جويّة
هكذا سيكون طقس لبنان خلال أيام.. إليكم آخر نشرة جويّة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً، مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة في المناطق الداخلية، فيما تبقى من دون تعديل يُذكر على الساحل والجبال.
Advertisement
 
 
كذلك، تنشط الرياح أحياناً، مع تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة، خصوصاً في المناطق الشمالية، اعتباراً من الظهر.

وجاء في النشرة الآتي:

الحالة العامة:

يسيطر طقس صيفي معتاد على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، مع درجات حرارة ضمن معدلاتها الموسمية وبعض التقلبات المحلية المحدودة خلال عطلة نهاية الأسبوع. ومن المتوقع أن يتحول الطقس إلى حار نسبياً اعتباراً من يوم الإثنين، مع ارتفاع في درجات الحرارة، خصوصاً في المناطق الجبلية والداخلية، لتتخطى معدلاتها الموسمية.

معدل درجات الحرارة لشهر أيلول: في طرابلس بين 22 و32 درجة، وفي بيروت بين 24 و32 درجة، وفي زحلة بين 16 و32 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

السبت: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً، من دون تعديل يُذكر في درجات الحرارة، مع ضباب كثيف على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر. ويُتوقع تساقط الرذاذ بشكل متفرق على المرتفعات الشمالية مساءً.

الأحد: غائم جزئياً، مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض في درجات الحرارة في الداخل، فيما تبقى من دون تعديل يُذكر على الساحل والجبال. كذلك، تنشط الرياح أحياناً، مع تساقط أمطار خفيفة ومتفرقة، خصوصاً في المناطق الشمالية، اعتباراً من الظهر.

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئياً، مع ضباب على المرتفعات واستقرار في درجات الحرارة على الساحل وارتفاع في نسبة الرطوبة، فيما ترتفع درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال لتتخطى معدلاتها الموسمية.

الثلاثاء: قليل الغيوم إجمالاً، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة، خصوصاً في المناطق الجبلية، وبقاء نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل، ما يزيد الشعور بالحر.

درجات الحرارة: على الساحل بين 23 و32 درجة، وفوق الجبال بين 17 و29 درجة، وفي الداخل بين 15 و32 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، تتراوح سرعتها بين 15 و30 كم/س.

الانقشاع: متوسط على الساحل، ويسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و75%.

حال البحر: منخفض ارتفاع الموج، وحرارة سطح المياه 29 درجة.

الضغط الجوي: 1010 HPA، أي ما يعادل 758 ملم زئبق.

شروق الشمس: 06:14.

غروب الشمس: 18:59.
مواضيع ذات صلة
في آخر أيام آب.. كيف سيكون طقس لبنان؟
lebanon 24
Lebanon24
05/09/2026 17:36:43 Lebanon 24 Lebanon 24
استعدّوا.. هكذا سيكون "طقس لبنان" خلال الأيام المقبلة
lebanon 24
Lebanon24
05/09/2026 17:36:43 Lebanon 24 Lebanon 24
نشرة "طقس لبنان".. كيف ستكون الحرارة؟
lebanon 24
Lebanon24
05/09/2026 17:36:43 Lebanon 24 Lebanon 24
كيف سيكون طقس الأيام المقبلة؟
lebanon 24
Lebanon24
05/09/2026 17:36:43 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للطيران المدني

العامة للطيران المدني

المديرية العامة

العامة للطيران

الحوض الشرقي

الشمالي

طرابلس

بيروت

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
10:27 | 2026-09-05
Lebanon24
10:01 | 2026-09-05
Lebanon24
09:45 | 2026-09-05
Lebanon24
09:27 | 2026-09-05
Lebanon24
08:59 | 2026-09-05
Lebanon24
08:49 | 2026-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24