رئيس الجمهورية وفاعليات عزوا مفتي عكار بوفاة والدته

تلقى مفتي عكار الشيخ زيد بكار زكريا، اتصالاً هاتفياً من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، مقدماً له ولعائلته أحر التعازي والمواساة بوفاة والدته.







Advertisement

كذلك، حضر معزياً بوالدة المفتي زكريا وزراء ونواب سابقون وحاليون، قيادات رسمية وسياسية ودينية وقضائية وعسكرية وأمنية ونقابية واقتصادية واجتماعية.وأبرز برقيات التعزية من الرئيس ، قائد الجيش العماد رودولف هيكل، احمد الحجار، وزير الزراعة نزار هاني، سفير دولة قطر الشيخ سعود بن عبد الرحمن بن فيصل آل ثاني، رؤساء الحكومات السابقين سعد ، فؤاد السنيورة، حسان دياب، والوزراء السابقين بهية الحريري، ليلى الصلح، سمير الجسر، مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، مفتي جبل الشيخ محمد علي الجوزو، مفتي زحلة والبقاع الشيخ علي الغزاوي، مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان، مفتي بعلبك والهرمل الشيخ بكر الرفاعي، مفتي صور الشيخ مدرار حبال، مفتي حاصبيا ومرجعيون الشيخ حسن دلة، المدير العام للاوقاف الاسلامية الشيخ زهير كبي، رئيس مجلس امناء صندوق الزكاة محمد الجوزو.واستقبل المفتي زكريا المعزين في دار افتاء عكار، بحضور رئيس دائرة أوقاف عكار الشيخ مالك جديدة ورئيس صندوق الزكاة أسامة الزعبي، حيث استقبل الرئيس ميقاتي، والنواب محمد سليمان، أشرف ريفي، فيصل كرامي، سجيع عطية، ايهاب مطر، جيمي جبور، وليد البعريني، بلال الحشيمي، جهاد الصمد، أسعد درغام، أحمد رستم، أحمد الخير، محمد يحيى، أمين عام مجلس الدفاع الأعلى اللواء محمد مصطفى، الوزراء السابقون بسام مولوي، طلال المرعبي، معين المرعبي، رشيد درباس.أيضاً، حضر معزيا رئيس المحاكم الشرعية السنية العليا القاضي الشيخ محمد عساف، أمين الفتوى في الجمهورية الشيخ أمين الكردي، مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، راعي أبرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف، راعي أبرشية عكار وتوابعها للروم الأرثوذكس المتروبوليت باسيليوس منصور، مفتي راشيا الشيخ وفيق حجازي، راعي أبرشية طرابلس والشمال للروم الملكيين الكاثوليك المطران إدوار ضاهر، المجلس الإسلامي العلوي شحادة .هذا وسيختتم مفتي عكار التعازي، يوم الاثنين المقبل في قاعة جامع محمد الأمين في ، من الساعة الثالثة عصراً وحتى الساعة السابعة مساءً.