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لبنان

تدمير منزل نائب سابق في الجنوب.. إسرائيل قصفته!

Lebanon 24
05-09-2026 | 11:11
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تدمير منزل نائب سابق في الجنوب.. إسرائيل قصفته!
تدمير منزل نائب سابق في الجنوب.. إسرائيل قصفته! photos 0
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أدى التصعيد المعادي منذ ليل الجمعة - السبت واليوم على منطقة النبطية الى استشهاد مواطنة وجرح 5 اخرين وتدمير العديد من المنازل وحديقة عامة.
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وأدّت الغارات الجوية التي شنها الطيران الحربي المعادي على بلدة ميفدون مستهدفا مبنى سكنياً الى استشهاد المواطنة مريم جمال سلامة (18 عاماً) وجرح 5 آخرين، عملت فرق الاغاثة والاسعاف من مختلف الجمعيات على سحبهم من تحت الردم ونقلهم الى مستشفيات المنطقة.


وتعرضت بلدة الكفور لعدوان جوي هو الاول الذي تتعرض له بعد وقف اطلاق النار منذ شهرين ونصف الشهر تقريبا، ودمرت الطائرات الحربية المعادية منزل النائب السابق الراحل حبيب صادق، تدميراً كاملاً، وكان المنزل يعد متحفا للفنون وللثقافة وصرحا للقاء الادباء والفنانين، وكان يحوي مكتبة ادبية وثقافية مميزة تخص النائب السابق صادق اضافة الى لوحات فنية نادرة.


وشنت الطائرات المعادية غارة عنيفة على حديقة السيدة المعصومة في حي الرويس في الطرف الجنوبي لمدينة النبطية ودمرت منشآتها تدميرا كاملا، وهي كانت حديقة عامة مفتوحة للعموم تشرف عليها بلدية النبطية وافتتحت عام 2014، وكان فيها مساحات خضراء وملاعب ومقهى واماكن للعب وللهو للاطفال والفتية وغرف.


وأدت الغارة على ساحة بلدة النبطية الفوقا الى تدمير مبنى حبيب حوماني واخوانه بالكامل، كما تعرض مبنى في طلعة النبطية- شوكين لغارة ألحقت اضرارا كبيرة فيه. 


وتعرضت قبل ظهر اليوم أطراف بلدة زوطر الشرقية لجهة ميفدون لقصف مدفعي مركز، وسجل اشتعال النيران في الحقول جراء القصف المعادي.


وسجل تحليق منطاد معاد في اجواء زوطر الشرقية بالتزامن مع تحرك لاليات مؤللة معادية داخل البلدة، وافيد ان اطلاق المنطاد يأتي في مهمة دعم لوجستي للقوات المعادية في البلدة. 
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