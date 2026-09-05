تدمير منزل نائب سابق في الجنوب.. إسرائيل قصفته!

Advertisement

وأدّت الجوية التي شنها الطيران الحربي المعادي على بلدة ميفدون مستهدفا مبنى سكنياً الى استشهاد المواطنة مريم جمال سلامة (18 عاماً) وجرح 5 آخرين، عملت فرق الاغاثة والاسعاف من مختلف الجمعيات على سحبهم من تحت الردم ونقلهم الى مستشفيات المنطقة.وتعرضت بلدة لعدوان جوي هو الاول الذي تتعرض له بعد وقف اطلاق النار منذ شهرين ونصف الشهر تقريبا، ودمرت الطائرات الحربية المعادية منزل النائب السابق الراحل حبيب صادق، تدميراً كاملاً، وكان المنزل يعد متحفا للفنون وللثقافة وصرحا للقاء الادباء والفنانين، وكان يحوي مكتبة ادبية وثقافية مميزة تخص النائب السابق صادق اضافة الى لوحات فنية نادرة.وشنت الطائرات المعادية غارة عنيفة على حديقة السيدة المعصومة في حي الرويس في الطرف الجنوبي لمدينة ودمرت منشآتها تدميرا كاملا، وهي كانت مفتوحة للعموم تشرف عليها بلدية النبطية وافتتحت عام 2014، وكان فيها مساحات خضراء وملاعب ومقهى واماكن للعب وللهو للاطفال والفتية وغرف.وأدت الغارة على ساحة بلدة النبطية الى تدمير مبنى حبيب حوماني واخوانه بالكامل، كما تعرض مبنى في طلعة النبطية- شوكين لغارة ألحقت اضرارا كبيرة فيه.وتعرضت قبل ظهر اليوم أطراف بلدة الشرقية لجهة ميفدون لقصف مدفعي مركز، وسجل اشتعال النيران في الحقول جراء القصف المعادي.وسجل تحليق منطاد معاد في اجواء زوطر الشرقية بالتزامن مع تحرك لاليات مؤللة معادية داخل البلدة، وافيد ان اطلاق المنطاد يأتي في مهمة دعم لوجستي للقوات المعادية في البلدة.