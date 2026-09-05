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لبنان

مراد: نتمسك باتفاق الطائف والبقاع "مش درجة خامسة"

Lebanon 24
05-09-2026 | 11:35
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مراد: نتمسك باتفاق الطائف والبقاع مش درجة خامسة
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أكد النائب حسن مراد، خلال احتفال تكريمي لنادي "الغد الأفضل" لمناسبة إحرازه بطولة لبنان للدرجة الثالثة وصعوده إلى الدرجة الثانية، أن "هذا الإنجاز يشكل مصدر فخر للبقاع، ويؤكد قدرة شبابه على تحقيق النجاح رغم التحديات".
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واعتبر أن "الرياضة تتجاوز المنافسة والألقاب لتكون مدرسة لبناء الإنسان وتعزيز الانضباط والعمل الجماعي والانتماء"، مؤكداً أن "الاستثمار في الأندية والشباب هو استثمار في المستقبل".


وفي الشأن الإنمائي، شدد مراد على أن "البقاع مش درجة خامسة"، وأن "أبناءه يستحقون حقوقهم كاملة وإنماءً متوازناً أسوة بسائر المناطق، مطالباً بحل ملف رخص البناء، ومعالجة معمل الفرز، وإنجاز طريق ضهر البيدر ونفق البقاع، وحماية نهر الليطاني، وتأمين المستشفى الحكومي والمدارس والجامعة وفرص العمل والمشاريع الحيوية". وقال: "ما بدنا شفقة، بدنا عدالة، وما بدنا وعود، بدنا تنفيذ".


وأكد "ضرورة إنجاز حقوق القرى والبلديات بعيداً عن الاستنسابية"، مشيراً إلى أن "عدداً من الملفات بدأ يسلك طريقه إلى التنفيذ"، ومشدداً على أن "المطالبة بحقوق البقاع ليست على حساب أي منطقة، بل في مواجهة الحرمان والتمييز، وأن البقاع ليس خزان أصوات، بل منطقة تستحق حقوقها كاملة وإنماءً متوازنا".


وفي الشأن الوطني، جدّد مراد تمسكه باتفاق الطائف باعتباره "ضمانة لوحدة لبنان وسيادته والإنماء المتوازن وسيادة القانون"، رافضاً "الإقصاء والتهميش".


كذلك، دان الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب، داعياً إلى "وقف العدوان والانسحاب من الأراضي اللبنانية وإعادة الإعمار وعودة الأهالي إلى قراهم".


وختم مراد مهنئاً نادي "الغد الأفضل" إدارةً وجهازاً فنياً ولاعبين وجمهوراً، مؤكداً أن "النجاح ثمرة الإرادة والعمل"، وقال: "البقاع بيعمر بنجومو، وإنتو النجوم".
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