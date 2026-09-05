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لبنان

الحشيمي: موقف عون من العفو العام يمثل انتصاراً للبنان ولحق أبنائه

Lebanon 24
05-09-2026 | 11:47
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الحشيمي: موقف عون من العفو العام يمثل انتصاراً للبنان ولحق أبنائه
الحشيمي: موقف عون من العفو العام يمثل انتصاراً للبنان ولحق أبنائه photos 0
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شكر النائب بلال الحشيمي لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون "مقاربته الحكيمة والمسؤولة لملف قانون العفو العام منذ بدايته، وعلى ما أبداه من حسّ إنساني وحرص وطني على معالجته بما يصون العدالة، ويحفظ حقوق الضحايا، ويضع حدّاً لمعاناة امتدت سنوات طويلة".
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وأكد في بيان: "تجلّت صورة الرئيس الجامع لجميع اللبنانيين من خلال هذه المقاربة كرئيس يقارب القضايا الوطنية بروح رجل الدولة الذي يضع مصلحة لبنان ووحدة أبنائه فوق الحسابات السياسية والطائفية، مستنداً إلى ميزان دقيق يجمع بين قوة القانون ورحمة العدالة، من دون تفريط بحقوق أحد أو مساس بهيبة الدولة ومؤسساتها".


أضاف: "إن موقف الرئيس لم يكن انحيازاً إلى فئة، بل انتصاراً للبنان ولحق أبنائه في دولة عادلة ومسؤولة، قادرة على معالجة المظالم وطيّ الصفحات الأليمة بشجاعة وحكمة، تحت سقف الدستور والقانون".


وتابع: "إننا نعتزّ بأن يكون على رأس الجمهورية رئيس يتلمّس معاناة اللبنانيين بضمير وطني، ويتحمّل مسؤولياته بشجاعة وتجرّد، ويجعل من وحدة البلاد واستقرارها ومصلحتها العليا بوصلة ثابتة لمواقفه وقراراته".


وختم الحشيمي: "كل التقدير لفخامة الرئيس على دوره المحوري وموقفه الوطني الجامع، وعلى إسهامه في فتح نافذة أمل أمام عائلات أنهكها الانتظار، وإرساء مدخل حقيقي لمصالحة وطنية تحفظ الحقوق، وتكرّس العدالة، وتعزّز هيبة الدولة".
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