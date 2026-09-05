للمارة على طريق البقاع.. خبرٌ من "قوى الأمن"

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ذكّرت المديرية ببلاغها الصادر بتاريخ 3-9-2026، والمتعلق بقيام إحدى الشركات المتعهدة، اعتباراً من 5-9-2026، بأعمال تزفيت طريق الشام الدولية بين حاجز ضهر البيدر ومفرق ، ومن منطقة هدوان إلى مفرق قب الياس، وذلك بين الساعة 5.00 صباحاً و17.00، ولمدة تتراوح بين أسبوع و10 أيام.بتاريخ 6-9-2026، وبإشراف الاتحاد اللبناني لألعاب القوى، تقيم جمعية ماراتون "سباق السيدات – سبينس" لمسافة 5 كلم في مدينة جونيه، انطلاقاً من ملعب شهاب، مروراً بسوق جونيه القديم، والعودة إلى نقطة الانطلاق.وسيتم تحويل السير على الشكل الآتي:- السير القادم من المعاملتين باتجاه مستديرة KFC، يُحوّل صعوداً باتجاه جسر الملعب – الأوتوستراد.- السير عند مستديرة ساحة جونيه، يُحوّل صعوداً باتجاه الأبوتر Apôtres.- السير من آخر نزلة صربا، يُحوّل صعوداً باتجاه صربا – الأوتوستراد.- السير القادم إلى مستديرة مدخل السرايا، يُعاد تحويله باتجاه الدفاع المدني – جسر السرايا – الأوتوستراد.بتاريخ 6-9-2026، بين الساعة 9.30 والساعة 15.00، سيقام سباق للسيارات في بلدة بعبدات – السفيلة، بدءاً من قرب مدرسة البزنسون – بعبدات، وصولاً إلى محلة السفيلة قرب نقطة .بتاريخ 6-9-2026، اعتباراً من الساعة 7.00 صباحاً، سيقام سباق "أكواتلون"، يتضمن السباحة والركض على الساحل، انطلاقاً من ميناء البوار، مروراً بكنيسة مار ضومط، ثم نزولاً إلى كنيسة مار تقلا، وصولاً إلى مرفأ الصيادين – جبيل.وسيتم قطع بعض الطرق الداخلية، ومنها: ميناء ، مرفأ الصيادين في البوار، نادي أنكور يساراً عند آخر شارع مار يوسف، القديسة تقلا، ومرفأ الصيادين.وطلبت المديرية من المواطنين أخذ والتقيد بتوجيهات وإرشادات عناصر ، وبلافتات السير الموضوعة في الأماكن المذكورة، تسهيلاً لحركة المرور ومنعاً للازدحام.