"وعد عليّ".. رسالةٌ من قوى الأمن لكلّ سائق على الطرقات!

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#وعد_علي… ألتزم بقانون السير.
لأن السلامة تبدأ من قرار بسيط:
لا أستعمل الهاتف أثناء القيادة، أضع الخوذة بإحكام عند قيادة الدراجة، وأربط حزام الأمان في السيارة.
التزامي اليوم… قد ينقذ حياة غدًا.#قانون_السير #قوى_الأمن #السلامة_المرورية pic.twitter.com/BJbFLHyhxo
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) September 5, 2026
#وعد_علي… ألتزم بقانون السير.
لأن السلامة تبدأ من قرار بسيط:
لا أستعمل الهاتف أثناء القيادة، أضع الخوذة بإحكام عند قيادة الدراجة، وأربط حزام الأمان في السيارة.
التزامي اليوم… قد ينقذ حياة غدًا.#قانون_السير #قوى_الأمن #السلامة_المرورية pic.twitter.com/BJbFLHyhxo