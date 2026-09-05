"وعد عليّ".. رسالةٌ من قوى الأمن لكلّ سائق على الطرقات!

نشرت فيديو توعوياً يحثّ المواطنين على الالتزام بقانون السير، تحت شعار "وعد عليّ… ألتزم بقانون السير"، مؤكدة أن السلامة المرورية تبدأ من قرارات بسيطة ومسؤولة يتخذها السائق يومياً.





وشدّد الفيديو على أهمية عدم استخدام الهاتف أثناء القيادة، ووضع الخوذة بإحكام عند قيادة الدراجات النارية، وربط حزام الأمان داخل السيارة.

#وعد_علي… ألتزم بقانون السير.



لأن السلامة تبدأ من قرار بسيط:

لا أستعمل الهاتف أثناء القيادة، أضع الخوذة بإحكام عند قيادة الدراجة، وأربط حزام الأمان في السيارة.



التزامي اليوم… قد ينقذ حياة غدًا.#قانون_السير #قوى_الأمن #السلامة_المرورية pic.twitter.com/BJbFLHyhxo — قوى الامن الداخلي (@LebISF) September 5, 2026 Advertisement