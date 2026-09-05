الابتعاد 300 متر.. إنذار إسرائيلي بإخلاء مبنى في عربصاليم

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نشرت المتحدثة باسم الجيش الاسرائيلي واوية انذارا بإخلاء مبنى في عربصاليم.وكتبت عبر حسابها على اكس:" إنذار عاجل إلى مواطني وتحديدًا سكان عربصاليم. في أعقاب الانتهاك الصارخ لاتفاق وقف إطلاق النار من قبل ، بعد إطلاق مسيّرة مفخخة باتجاه الجيش الاسرائيلي، فإن نشاط حزب الله يُجبر تاجيش على العمل ضده بقوة".وطالبت جميع السكان المتواجدين في المبنى المحدد بالأحمر في الخريطة المرفقة والمباني المجاورة له بضرورة الإخلاء.وقالت:" فحرصًا على سلامتكم وسلامة أبناء عائلاتكم، عليكم ترك المبنى والمباني المجاورة له فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 300 متر".