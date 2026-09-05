تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

تعيينات المحافظين: أفكار من دون قرار

Lebanon 24
05-09-2026 | 23:14
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
تعيينات المحافظين: أفكار من دون قرار
تعيينات المحافظين: أفكار من دون قرار photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كتب اسكندر خشاشو في "النهار":
 
 
عاد ملف المحافظين إلى الواجهة، وسط كلام متزايد على تغييرات واسعة قد تطال عدداً من المحافظات، وصولاً إلى الحديث عن تغيير المحافظين دفعة واحدة. ولكن بين ما يُتداول سياسياً وما تقرر فعلياً، مسافة لا تزال قائمة. وبحسب معلومات خاصة لا قرار حتى الساعة بتعيين جميع المحافظين أو استبدالهم، ولم تُحسم سلة تعيينات شاملة.
Advertisement
 
 
فما يُطرح لا يزال في إطار الأفكار والنقاشات حول إمكان الذهاب إلى تغيير واسع يشمل المحافظين الحاليين، فيما لم يصل البحث إلى صيغة نهائية قابلة للتحويل إلى قرار في مجلس الوزراء..
 
 
وفي موازاة الاتصالات، بدأت تظهر بعض الأسماء إلى العلن. وأبرز المتداولين حتى الآن القاضي ياسر مصطفى لمنصب محافظ النبطية، في ظل الحاجة إلى تعيين محافظ أصيل. أما في بيروت، فيبرز المحامي عصام الخوري لخلافة القاضي مروان عبود، لكن عدم الاتفاق النهائي على الاسم فتح المجال أمام استمرار تداول أسماء أخرى، بينها قاضيان.. في الشمال وبعلبك ـ الهرمل، وهما أيضاً من المحافظات الداخلة في النقاش، لم تستقر المعلومات المتداولة علناً على أسماء نهائية يمكن تقديمها..
 
ولكن كيف تحوّل الشغور إلى "سلة"؟ هنا يبرز إصرار حزب "القوات اللبنانية" على الظفر بالموقع. فبحسب المعلومات تتمسك "القوات" بطرح اسم للمركز وترى أن ذلك من حقها ولن تتنازل عنه. بدأت القصة من الحاجة إلى معالجة الشغور في بعض المحافظات، قبل أن يتوسع البحث ليشمل محافظين يشغلون مواقعهم أصلاً. ومع تداول أسماء جديدة، بدأ يتبلور طرح أوسع: لماذا لا تكون هناك سلة واحدة تعيد رسم خريطة المحافظين؟
 
في النظام اللبناني، يصعب فصل هذا الموقع الإداري عن السياسة. فالمحافظ ممثل للسلطة المركزية في المحافظة، ويتولى ملفات تتقاطع مع البلديات والقائمقامين والإدارات والأجهزة، وبالتالي فإن اختيار المحافظين يعني عملياً اختيار جزء أساسي من الفريق الذي سيمثل الدولة في المناطق. من هنا تصبح "السلة" أكثر من مجرد آلية إدارية. إنها محاولة لإرساء التوازن بين المحافظات والطوائف والقوى السياسية، بحيث لا يُفتح باب التفاوض على اسم في محافظة من دون أن يُفتح معه باب التفاوض على اسم في محافظة أخرى.
 
تبقى بيروت في قلب النقاش. فطرح تغيير مروان عبود وتداول اسم عصام الخوري، إلى جانب أسماء أخرى، حوّلا الملف إلى مادة سياسية بامتياز. فمحافظ بيروت ليس مجرد محافظ، بل يتولى، بحكم موقعه، صلاحيات تنفيذية واسعة في العاصمة، ما يجعل اختيار خلفه أكثر حساسية من أي تعيين إداري عادي. كما أن آلية التعيين نفسها تخضع للتوافق السياسي داخل مجلس الوزراء، فيما تبقى لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير الداخلية أدوار أساسية في الوصول إلى الاسم النهائي.
 
 
ويشير النقاش القانوني إلى أن المحافظين من موظفي الفئة الأولى، وتعيينهم يتم بقرار من مجلس الوزراء، بينما لا يفرض القانون طائفة محددة لمحافظ بيروت، وإن يكن العرف الطائفي قد استقر عملياً على توزيع معين للمحافظين وأعطى الأرثوذكس محافظة بيروت.
 
 
السؤال الأهم: لماذا يجري التفكير في تغيير جماعي بدلاً من معالجة الشغور واستبدال من تدعو الحاجة إلى استبداله؟
 
الجواب السياسي أن المرحلة الجديدة تقتضي، لدى بعض القوى، إعادة تشكيل الإدارة المحلية بما ينسجم مع رؤيتها للدولة وأدائها. لكن الذهاب إلى تغيير شامل يصطدم بسؤال آخر: هل المطلوب تغيير المحافظين لأنهم ينتمون إلى مرحلة سابقة، أو تقييم أداء كل منهم على حدة؟
 
وهنا بدأ الاعتراض على وضع جميع المحافظين في سلة واحدة، لكون بعضهم حقق أداءً جيداً في ظروف بالغة الصعوبة، وبالتالي لا يمكن اعتبار التغيير الجماعي حكماً مسبقاً على أداء الجميع. لذا يبدو أن الملف يقف حالياً عند مفترق طرق: فكرة السلة موجودة، والأسماء تُبحث، لكن القرار لم يُتخذ. وقد يكون الاتجاه إلى ملء الشواغر وتغيير بعض المواقع فقط، أو قد تنضج لاحقاً فكرة السلة الكاملة. وإذا تحولت الأفكار إلى قرار، فلن تكون المسألة مجرد تعيينات إدارية، بل إعادة رسم لخريطة حضور الدولة في المحافظات، واختباراً جديداً لتوازن الصلاحيات بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة الداخلية والقوى السياسية.  
مواضيع ذات صلة
معركة على تعيين المحافظ
lebanon 24
Lebanon24
06/09/2026 11:37:24 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظة مركزي الإيرانية: استهداف مصنع بالقرب من مدينة خمين شمال غربي البلاد دون خسائر بشرية
lebanon 24
Lebanon24
06/09/2026 11:37:24 Lebanon 24 Lebanon 24
الحكومة تقرّ سلسلة تعيينات وتقسيط زيادة الرواتب.. ارجاء قرار التمديد لـ"سوليدير" وإعادة تعيين العلية رئيساً لهيئة الشراء العام
lebanon 24
Lebanon24
06/09/2026 11:37:24 Lebanon 24 Lebanon 24
محافظة فارس الإيرانية: غارة أميركية على شيراز دون إصابات
lebanon 24
Lebanon24
06/09/2026 11:37:24 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات اللبنانية

وزارة الداخلية

وزير الداخلية

مجلس الوزراء

اللبنانية

الجمهوري

جمهورية

النقاش

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:32 | 2026-09-06
Lebanon24
04:22 | 2026-09-06
Lebanon24
04:21 | 2026-09-06
Lebanon24
04:18 | 2026-09-06
Lebanon24
04:15 | 2026-09-06
Lebanon24
04:15 | 2026-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24