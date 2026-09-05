أول اختبار للتسوية الأميركية مع الثنائي الشيعي؟

كتبت منال زعيتر في "اللواء":

لم يكن إعلان العدو الاسرائيلي ما سماه "السيطرة العملياتية" على منشآت في علي الطاهر، مجرد تطور عسكري ، بل جزءا من اتصالات اميركية اوسع مع الشيعي لفتح الطريق امام تسوية شاملة في ، بحيث اكدت مصادر مطلعة رفيعة المستوى ان ما جرى في علي الطاهر شكل اول اختبار ميداني لها، وفي هذا السياق، وضعت المصادر زيارة السفير في لبنان ميشال عيسى الى الكيان الغاصب ولقاءه رئيس حكومته بنيامين ، بالتزامن مع الاعلان الاسرائيلي عن السيطرة على التلة والافراج عن الاسرى، ضمن هذا المسار.

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وفي التفاصيل كما ترويها المصادر، فان التفاهم الاولي لحظ السماح للعدو بتقديم انجاز ميداني "شكلي" في علي الطاهر، مقابل توقفه عند هذه الحدود وعدم انتقاله الى عملية اوسع باتجاه اقليم التفاح والريحان ونقاط اخرى، بالتزامن مع استكمال التفاوض الاميركي مع الثنائي حول انسحاب العدو الشامل من لبنان، مقابل تنفيذ خطة واضحة لحل سلاح في جنوب الليطاني تحديدا. ومن هذه الزاوية، تكون قد فتحت عملياً قناة تفاوض مع حزب الله رغم استمرار الطرفين بالنفي، اذ ان ترتيب تسوية بهذا الحجم لا يجري بمعزل عن التنسيق مع الحزب. وفي التفاصيل كما ترويها المصادر، فان التفاهم الاولي لحظ السماح للعدو بتقديم انجاز ميداني "شكلي" في علي الطاهر، مقابل توقفه عند هذه الحدود وعدم انتقاله الى عملية اوسع باتجاه اقليم التفاح والريحان ونقاط اخرى، بالتزامن مع استكمال التفاوض الاميركي مع الثنائي حول انسحاب العدو الشامل من لبنان، مقابل تنفيذ خطة واضحة لحل سلاح في جنوب الليطاني تحديدا. ومن هذه الزاوية، تكون قد فتحت عملياً قناة تفاوض مع حزب الله رغم استمرار الطرفين بالنفي، اذ ان ترتيب تسوية بهذا الحجم لا يجري بمعزل عن التنسيق مع الحزب.



لكن اللافت ان الحزب، بدلا من الدخول في سجال مباشر حول ما اذا كان العدو قد سيطر على علي الطاهر ام لا، اختار ابقاء الباب مفتوحا امام اكثر من قراءة، وهو ما ينسجم مع سياسة "الغموض البنَّاء" التي يعتمدها منذ أشهر.



فمنذ نحو ثلاثة اشهر، لم تصدر اي بيانات تتعلق بالمواجهات مع العدو، رغم ما دأب الاخير على اعلانه عن وقوع اصابات في صفوفه ، واستهدافات كان يتخذها ذريعة لتوسيع اعتداءاته في مناطق مختلفة من الجنوب، ولذلك، فان غياب الرواية المقابلة لا يعني، وفق مقاربة الحزب، التسليم بالرواية الاسرائيلية، بل قد يكون جزءا من سياسة مقصودة تترك للعدو مهمة اثبات ما يدعيه. لكن الغموض لا يعني، في المقابل، ترك الرواية الاسرائيلية من دون تفكيك ، اذ ان الحزب معني بالتشكيك بهذه الرواية ، ويبدا من العبارة التي اختارها العدو نفسه لوصف ما جرى، اي "السيطرة العملياتية"، واضعا حدودا واضحة لما يمكن ان تعنيه، فهذه العبارة، لا تعني بالضرورة سيطرة ميدانية شاملة وكاملة ودائمة على تلة علي الطاهر، ولا سيما ان البيان الاسرائيلي نفسه يقول ان العمل على تحييد البنية التحتية تحت الارض لا يزال مستمرا، وان الجيش سيعيد الانتشار دفاعيا بعد انتهاء هذا النشاط. وهنا تبرز المفارقة في الرواية الاسرائيلية: اذا كانت المهمة لم تنته بعد، واذا كان الجيش سيعيد الانتشار في مرتفعات علي الطاهر وفقا للوضع، فهل نحن امام سيطرة دائمة على الموقع، ام امام عملية عسكرية محددة يمكن أن تشمل تدمير اجزاء او اطراف معينة من الموقع ثم الانسحاب او اعادة الانتشار، وليس بالضرورة بقاء ميدانيا وقدرة على الحفاظ على التلة بصورة مستمرة؟



حتى التفصيل الذي اورده العدو عن عدم وجود ايرانيين داخل المنشأة لا يمر من دون علامة استفهام: على اي اساس امكنه الجزم بذلك؟ وهل امتلك فعلا معطيات كاملة عن الموجودين داخلها؟ بالنسبة الى الحزب، يبقى هذا الكلام جزءا من رواية اسرائيلية تحاول اظهار انها توصلت الى انجاز ذي اهمية استثنائية. كما ان التوقيت السياسي للاعلان الاسرائيلي يستحق التوقف عنده ايضا، ففي اليوم نفسه الذي جرى فيه الاعلان عن الافراج عن الاسرى، صدر ليلا اعلان اسرائيلي عن هذه الخطوة العسكرية، بما يطرح تساؤلا حول توظيف نتنياهو مجموعة من الخطوات والعناوين لتحسين وضعه السياسي والانتخابي.

وفي خلفية كل ذلك، ثمة تفصيل لا يقل اهمية، فعلي الطاهر ليست موقعا ظهر فجأه في المشهد، بل تتعرض منذ ثلاث سنوات لقصف واستهداف متواصل، فيما لم يبدأ العدو طرح مسألة السيطرة عليها بهذا الشكل الا بعد اتفاق الاطار الذي وقعته السلطة معه، والذي اعطاه، بحسب قراءة الحزب، هامش حركة وذريعة لمواصلة التفجيرات ونسف المنازل. وهنا تحديدا يرسم الحزب حدود تعاطيه مع الملف: تلة علي الطاهر، تقع خارج منطقة جنوب الليطاني وترتيبات القرار 1701، وبالتالي فانها لا تدخل في اطار الترتيبات المرتبطة بالسلاح جنوب الليطاني، بل تخضع لفكرة الحوار الداخلي واستراتيجية الامن الوطني، ولذلك لم تكن المقاومة، بحسب هذا الموقف، معنية بالاستجابة للطلب الاميركي بتسليمها للجيش، خصوصا ان الجيش نفسه لم يطالبها بذلك. اما محاولة وضعها في خانة المواقع التي يفترض ان تتسلمها الدولة، فهنا يكشف الحزب ان ، رفض تسلم التلة، لانه لا يمكنه استلام موقع لا يستطيع الدفاع عنه، ولا توجد ضمانة اميركية او اسرائيلية تمنع العدو من العودة الى المنشاة بعد تسليمها اليه.

