تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

التفاوض ينتظر قرار واشنطن.. وإسرائيل تريد تحويل انتشارها في الجنوب إلى نفوذ أمني دائم

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-09-2026 | 01:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
التفاوض ينتظر قرار واشنطن.. وإسرائيل تريد تحويل انتشارها في الجنوب إلى نفوذ أمني دائم
التفاوض ينتظر قرار واشنطن.. وإسرائيل تريد تحويل انتشارها في الجنوب إلى نفوذ أمني دائم photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم تعد المشكلة في العثور على موعد لجولة تفاوض جديدة، بل في توافر ما يجعلها مختلفة عن سابقاتها، فالتطورات المتسارعة في الجنوب لم تبدد علامات الاستفهام المحيطة بالجولة الثامنة من المفاوضات اللبنانية ـ الإسرائيلية برعاية أميركية في روما، بل أضافت إليها تعقيدات جديدة، فالموعد الذي كان يفترض أن يُحسم في منتصف ايلول اصبح أكثر ارتباطاً بما ستقرره واشنطن في ضوء المشهد الميداني المستجد، وما إذا كانت ترى أن الظروف باتت ناضجة للانتقال إلى خطوة جديدة، أم أن المرحلة تستدعي مزيداً من الانتظار، فالحركة الأميركية التي يقودها السفير ميشال عيسى بين بيروت وتل أبيب تصطدم بواقع إسرائيلي لا يبدي استعجالًا للعودة إلى طاولة روما، فيما يبدو أن ملف الاسرى اللبنانيين بلغ السقف الذي تستطيع واشنطن انتزاعه في هذه المرحلة.
Advertisement

وتتجه الأنظار في الأيام المقبلة إلى طبيعة المقاربة الأميركية لما بعد سيطرة إسرائيل على مرتفعات علي الطاهر، وما إذا كانت هذه التطورات ستدفع نحو استكمال تجربة المناطق التجريبية وتوسيعها، أم ستفرض إعادة ضبط الإيقاع بانتظار توافر شروط أكثر ملاءمة للمرحلة الثانية.

وعليه، لا يبدو أن الحديث الإسرائيلي عن تقليص القوات في جنوب لبنان يعني في المدى المنظور تراجعًا عن الوجود العسكري، بقدر ما يعكس محاولة لإعادة صياغته وفق معادلة ميدانية جديدة. فبعد استكمال تدمير الأنفاق في منطقة علي الطاهر، تتجه إسرائيل، بحسب هيئة البث الإسرائيلية نقلاً عن مصادر أمنية، إلى خفض حجم انتشارها وإعادة تموضع قواتها ضمن نطاق أقرب إلى الحدود، بعمق يتراوح بين ثلاثة وأربعة كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

وتكشف هذه الخطوة عن انتقال من الانتشار الواسع إلى انتشار أكثر تركيزًا، تحت عنوان إقامة منطقة أمنية جديدة، بما يتيح لجيش الاحتلال الإسرائيلي تقليص كلفة وجوده وعديد قواته، من دون التخلي عن الإمساك بشريط ميداني داخل الجنوب. وبذلك، فإن الانسحاب من المواقع الأبعد لا يبدو انسحابًا بالمعنى السياسي أو العسكري الكامل، بل إعادة انتشار تهدف إلى تثبيت واقع أمني جديد أكثر التصاقًا بالحدود، وهذا يؤكد ان إسرائيل لا تبحث عن خفض انتشارها، بل عن تحويل هذا الانتشار إلى منطقة نفوذ أمنية أكثر ثباتًا.

الى ذلك لا يبدو الاتصال بين رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني منفصلاً عن حركة الاتصالات الدبلوماسية المتسارعة لاحتواء التصعيد الإقليمي، إذ يأتي في وقت تتقاطع فيه المساعي الدولية والعربية لمنع اتساع دائرة المواجهة وفتح مسارات سياسية للأزمات القائمة.

وفي هذا السياق، تؤكد الدوحة مجدداً أن لبنان يحتل موقعاً ثابتاً في مقاربتها الإقليمية، سواء من بوابة دعم استقراره أو عبر مساندة الجهود التي تهدف الى حماية أمنه ومنع انعكاس التصعيد المحيط به على ساحته الداخلية. كما أن التشديد القطري على حرية الملاحة والتوصل إلى اتفاق شامل يعكس انخراط الدوحة في مسار دبلوماسي أوسع يتجاوز الملفات الثنائية، ويفتح الباب أمام دور قطري محتمل في الدفع نحو تسويات إقليمية.

اما في المواقف الايرانية، فقال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قآاني إن حزب الله "ينمو ويزداد رفعة أكثر من ذي قبل".

واعتبر حزب الله أن إسرائيل تواصل تصعيد عدوانها على لبنان، قتلاً وقصفاً وتدميراً، مشيراً إلى أن هجومها الأخير أدى إلى سقوط أربعة شهداء وعشرات الجرحى، في ظل صمت دولي وتواطؤ أميركي وغياب السلطة اللبنانية عن تحمّل مسؤولياتها.

واتهم الحزب الولايات المتحدة بتوفير الغطاء والدعم للعدوان، معتبراً أن التصعيد يهدف إلى الضغط على الدولة اللبنانية وابتزازها لدفعها نحو تنفيذ أجندات تخدم أهداف إسرائيل، محذراً من أن استمرار المسار التفاوضي الحالي يمنح الاحتلال مزيداً من الوقت لفرض شروطه.

ورأى أن استمرار الاحتلال والعدوان يفنّد ما وصفه بادعاءات السلطة حول جدوى المفاوضات المباشرة و"اتفاق الإطار"، معتبراً أن الإفراج عن بعض الأسرى اللبنانيين، رغم أهميته، لا يبرر التغاضي عن استمرار الاعتداءات والاحتلال أو مواصلة مسار تفاوضي أثبت، عجزه عن حماية لبنان.

ودعا الحزب السلطة إلى مراجعة خياراتها والعودة إلى الثوابت الوطنية الجامعة، كما حثّ اللبنانيين على توحيد موقفهم في مواجهة العدوان، بما يحفظ سيادة لبنان وقوته ومنعته.
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
بري يرسم "خطوطاً حمراء": لا مناطق عازلة في الجنوب وإسرائيل تريد الفتنة
lebanon 24
Lebanon24
06/09/2026 11:38:31 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الخارجية الأميركية: الولايات المتحدة ملتزمة بدعم عملية التفاوض بين لبنان واسرائيل بما يحقق أمناً دائماً لكليهما
lebanon 24
Lebanon24
06/09/2026 11:38:31 Lebanon 24 Lebanon 24
إسرائيل ترفض نفوذ أنقرة بسوريا: لا نريد تكرار سيناريو غزة ولبنان
lebanon 24
Lebanon24
06/09/2026 11:38:31 Lebanon 24 Lebanon 24
"مفاوضات روما 3" تنتظر قرار واشنطن وطرح ايطالي بشأن بديل "اليونيفيل"
lebanon 24
Lebanon24
06/09/2026 11:38:31 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

وزير الخارجية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:32 | 2026-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:31 | 2026-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:22 | 2026-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:21 | 2026-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:18 | 2026-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:32 | 2026-09-06
Lebanon24
04:31 | 2026-09-06
Lebanon24
04:22 | 2026-09-06
Lebanon24
04:21 | 2026-09-06
Lebanon24
04:18 | 2026-09-06
Lebanon24
04:15 | 2026-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24