مراكز إيواء جديدة؟

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وحسب المعلومات، تظهر الحاجة إلى إبقاء خيارات الإيواء مفتوحة رغم وجود غالبية خارج المراكز الجماعية، حيث تشير الارقام الى وجود 15,416 نازحاً في و31,184 في ، أي أكثر من 46 ألفاً في القضاءين، فيما يقيم نحو 98% من نازحي و94% من نازحي صور خارج مراكز الإيواء.وتأتي دراسة فتح مراكز جديدة في وقت تعمل فيه الجهات المعنية على إخلاء بعض المدارس أو دمج مراكز قائمة، استعداداً للعام الدراسي. فقد طلبت إدارة بعض المدارس في الجنوب نقل العائلات الى مراكز اخرى ودمجهم في مراكز او مدارس محددة.