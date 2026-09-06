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لبنان

مراكز إيواء جديدة؟

"خاص لبنان24"

|
Lebanon 24
06-09-2026 | 05:15
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علم "لبنان24" ان الجهات المعنية تدرس توسيع شبكة مراكز الإيواء في الجنوب، عبر فتح مراكز جماعية إضافية في محافظة النبطية وفي بلدة المالكية بقضاء صور. إلا أن الخطوة لم تُحسم بعد، إذ لا تزال مرتبطة بالحصول على موافقة وزارة التربية، ما يعني أن المواقع المقترحة لم تدخل مرحلة التشغيل الفعلي.
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وحسب المعلومات، تظهر الحاجة إلى إبقاء خيارات الإيواء مفتوحة رغم وجود غالبية النازحين خارج المراكز الجماعية، حيث تشير الارقام الى وجود 15,416 نازحاً في قضاء النبطية و31,184 في قضاء صور، أي أكثر من 46 ألفاً في القضاءين، فيما يقيم نحو 98% من نازحي النبطية و94% من نازحي صور خارج مراكز الإيواء.
 وتأتي دراسة فتح مراكز جديدة في وقت تعمل فيه الجهات المعنية على إخلاء بعض المدارس أو دمج مراكز قائمة، استعداداً للعام الدراسي. فقد طلبت إدارة بعض المدارس في الجنوب نقل العائلات الى مراكز اخرى ودمجهم في مراكز او مدارس محددة.
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