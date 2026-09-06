عز الدين سلّمت مسؤولين دوليين العريضة النيابية للتمديد لـاليونيفيل

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وتسلم العريضة والتقرير كل من رئيسة وزراء سري لانكا هاريني أماراسوريا التي تشارك بلادها بقوات ضمن «اليونيفيل»، والرئيسة السابقة لجمهورية أيرلندا والمفوضة السامية السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ماري روبنسون، ورئيسة وحدة الرفاه في مفوضية السامية لحقوق الإنسان مارا أريزاغا، ومدير مركز الأمم المتحدة لتنسيق النظم الغذائية كارلوس واتسون، إضافة إلى السابق للأمم المتحدة بان كي مون.وأكدت خلال لقاءاتها أن "تمسّك باستمرار وجود في الجنوب ينطلق من أهمية الحفاظ على حضور المرجعية الدولية في الجنوب، وعلى القرار 1701". وشددت على أن "وجود القوة يشكّل شاهداً دولياً على ما يجري في الجنوب، ولا سيما الانتهاكات والاعتداءات والجرائم الإسرائيلية، ويسهم في إبقاء أمام مسؤولياته تجاه تطبيق وحماية سيادة لبنان وسلامة أراضيه. وجود القوة يُبقي قضية الانسحاب من الأراضي واحترام الحدود الدولية ووقف الانتهاكات في صلب المسؤولية الدولية".وشدّدت على أن "التخلي عن هذا الحضور الدولي من شأنه أن يضع لبنان في مواجهة ضمن معادلة غير متكافئة، في وقت لا تزال فيه إسرائيل تحتل أراضي لبنانية وتواصل اعتداءاتها وانتهاكاتها".وشاركت عزالدين في القمة العالمية للنظم الغذائية الواعية التي حضرها قادة ومسؤولون وخبراء وممثلون عن دول ومنظمات دولية، وناقشت سبل تطوير نظم غذائية أكثر استدامة وعدالة وقدرة على مواجهة الأزمات.