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لبنان

عز الدين سلّمت مسؤولين دوليين العريضة النيابية للتمديد لـ"اليونيفيل"

Lebanon 24
06-09-2026 | 04:37
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عز الدين سلّمت مسؤولين دوليين العريضة النيابية للتمديد لـاليونيفيل
عز الدين سلّمت مسؤولين دوليين العريضة النيابية للتمديد لـاليونيفيل photos 0
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سلمت المنسقة الوطنية للتحول في النظم الغذائية النائبة عناية عزالدين، عدداً من القادة والمسؤولين الدوليين المشاركين في القمة العالمية الأولى للنظم الغذائية الواعية، العريضة النيابية الموقّعة من 86 نائباً لبنانياً من مختلف الكتل والانتماءات والداعية إلى تمديد مهمة "اليونيفيل"، إضافة إلى تقرير يوثّق الأضرار والخسائر التي ألحقتها الحرب الإسرائيلية بلبنان.
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وتسلم العريضة والتقرير كل من رئيسة وزراء سري لانكا هاريني أماراسوريا التي تشارك بلادها بقوات ضمن «اليونيفيل»، والرئيسة السابقة لجمهورية أيرلندا والمفوضة السامية السابقة للأمم المتحدة لحقوق الإنسان ماري روبنسون، ورئيسة وحدة الرفاه في مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مارا أريزاغا، ومدير مركز الأمم المتحدة لتنسيق النظم الغذائية كارلوس واتسون، إضافة إلى الأمين العام السابق للأمم المتحدة بان كي مون.



وأكدت خلال لقاءاتها أن "تمسّك لبنان باستمرار وجود القوة الدولية في الجنوب ينطلق من أهمية الحفاظ على حضور المرجعية الدولية في الجنوب، وعلى القرار 1701". وشددت على أن "وجود القوة يشكّل شاهداً دولياً على ما يجري في الجنوب، ولا سيما الانتهاكات والاعتداءات والجرائم الإسرائيلية، ويسهم في إبقاء المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه تطبيق القرارات الدولية وحماية سيادة لبنان وسلامة أراضيه. وجود القوة يُبقي قضية الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية واحترام الحدود الدولية ووقف الانتهاكات في صلب المسؤولية الدولية".



وشدّدت على أن "التخلي عن هذا الحضور الدولي من شأنه أن يضع لبنان في مواجهة إسرائيل ضمن معادلة غير متكافئة، في وقت لا تزال فيه إسرائيل تحتل أراضي لبنانية وتواصل اعتداءاتها وانتهاكاتها". 



وشاركت عزالدين في القمة العالمية للنظم الغذائية الواعية التي حضرها قادة ومسؤولون وخبراء وممثلون عن دول ومنظمات دولية، وناقشت سبل تطوير نظم غذائية أكثر استدامة وعدالة وقدرة على مواجهة الأزمات.
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