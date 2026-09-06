عمّار: هناك أناسٌ في الداخل اللبناني يعادون "المقاومة"

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قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب "نمرّ في أزمة مركبة ليست ذات وجه واحد، وإنما ذات وجوه متعددة، فهناك أزمة سياسية يعيشها البلد نتيجة فساد السلطة السياسية فيه، وذهابها بعيداً في الرهان على الأميركية، وهو رهان على العدو، ونمرّ أيضاً في مرحلة وأزمة اقتصادية اجتماعية معيشية، لا نملك معها إلا الصبر والجهاد في وجه كل من يحاول أن يرسّخ هذا النوع من الأزمات على مستوى الوطن، علماً أن ما تقوم به قيادتنا على مستوى القرار الذي يُتخذ، وعلى مستوى مواجهة التحديات، هو أمر كثير الأهمية، ولكن يستدعي الوعي منّا جميعاً لخطورة المرحلة وتحدياتها".ولفت عمّار خلال الاحتفال التكريمي الذي أقامه " " لشهيده جعفر محمد الحركة، في مجمع سيّد الأوصياء في ، إلى أنّ "هناك أناساً في الداخل اللبناني يعادون ، لا لشيء إلا لسبب واحد، أنهم ارتموا في أحضان الأميركي، وهم يراهنون منذ ذلك الوقت على مكاسب داخلية في وطننا ، ولكن على هؤلاء أن يعلموا أن من راهن على الأميركي قبلهم قد خسر الدنيا والآخرة".وختم: "الكثير من العرب الذين راهنوا على الأميركي لم يُحصّلوا شيئاً منه سوى الخزي والعار، ولذا نحن في هذه المرحلة مطالبون باسم بأن نتضامن ونتوحّد أكثر فأكثر حول بعضنا البعض، ونتحوّل إلى عائلة واحدة أمام التحديات الخطيرة التي تستهدفنا جميعاً من دون استثناء".