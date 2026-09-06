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لبنان

بالفيديو... ماذا أعلن الجيش الإسرائيليّ بعد إستهداف مستشفى غندور؟

Lebanon 24
06-09-2026 | 06:24
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بالفيديو... ماذا أعلن الجيش الإسرائيليّ بعد إستهداف مستشفى غندور؟
بالفيديو... ماذا أعلن الجيش الإسرائيليّ بعد إستهداف مستشفى غندور؟ photos 0
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قال الجيش الإسرائيليّ، إنّه "هاجم في وقت سابق اليوم الأحد، عناصر وبنى تحتية تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان. وفي إطار الغارات، هاجم سلاح الجوّ مستودعات وسائل قتالية وأبنية كانت مخصصة لاستخدام عناصر "الحزب" لتخطيط وتوجيه مخططات في المنطقة الأمنية". بالإضافة إلى ذلك، هاجم الجيش الإسرائيليّ مقرّ قيادة أُقيم داخل مبنى كان يُستخدم سابقًا كمستشفى في منطقة في جنوب لبنان".
وأضاف الجيش الإسرائيليّ في بيان: "خلال الفترة الأخيرة، عمل عناصر "حزب الله" من داخل المقرّ، وانشغلوا، من بين أمور أخرى، في مجالي الاستطلاع والمدفعية. تمّ استهداف كافة الأهداف لإزالة التهديد، بعدما دفع العناصر من داخلها بمخططات ضدّ قوات الجيش الإسرائيليّ ومواطني إسرائيل".

وتابع: "نُفذت الغارات ردًا على محاولة "حزب الله" تنفيذ عملية أمس ضدّ قوات الجيش الإسرائيليّ العاملة في منطقة مرتفعات علي الطاهر، والتي أُطلقت في إطارها مسيّرتان انتحاريتان باتجاه القوات. لا إصابات في صفوف قواتنا. وقبل تنفيذ الغارات، اتُّخذت إجراءات لتقليص الضرر المتوقع للمدنيين، بما في ذلك استخدام ذخائر دقيقة وإجراء استطلاع جوي".

وختم قائلاً: "ستُواصل قوات الجيش الإسرائيليّ العمل في منطقة مرتفعات علي الطاهر، ولن تسمح للمسلحين في المنطقة بالدفع بمخططات ضدّ قواتنا".
 
 

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