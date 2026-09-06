بالفيديو... ماذا أعلن الجيش الإسرائيليّ بعد إستهداف مستشفى غندور؟

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#عاجل ‼️ ردًا على إطلاق مسيّرتين انتحاريتين نحو قواتنا في المنطقة الأمنية: جيش الدفاع هاجم مخربين وبنى تحتية تابعة لتنظيم حزب الله الإرهابي في جنوب لبنان
🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم (الأحد) مخربين وبنى تحتية تابعة لتنظيم حزب الله الإرهابي في جنوب لبنان.
🔸وفي إطار… pic.twitter.com/J3oRNfyOHZ
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) September 6, 2026
#عاجل ‼️ ردًا على إطلاق مسيّرتين انتحاريتين نحو قواتنا في المنطقة الأمنية: جيش الدفاع هاجم مخربين وبنى تحتية تابعة لتنظيم حزب الله الإرهابي في جنوب لبنان
🔸هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم (الأحد) مخربين وبنى تحتية تابعة لتنظيم حزب الله الإرهابي في جنوب لبنان.
🔸وفي إطار… pic.twitter.com/J3oRNfyOHZ