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لبنان

"علي الطاهر"... لماذا رفض "حزب الله" تسليمها إلى الجيش؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
06-09-2026 | 06:45
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علي الطاهر... لماذا رفض حزب الله تسليمها إلى الجيش؟
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تتجه الأنظار إلى خلفيات تمسّك "حزب الله" برفض تسليم تلة علي الطاهر إلى الجيش على رغم مغادرة عناصره الموقع، سواء بعدما قضى بعضهم في المواجهات أو بعدما انسحب آخرون منه. 
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وبحسب المعطيات المتداولة، فإن الحزب كان يخشى أن يؤدي تسليم التلة إلى الجيش إلى استيلاء إسرائيل عليها لاحقاً، بما يسمح لها بتحويل السيطرة على الموقع إلى أمر واقع والمطالبة بمواقع إضافية في المنطقة.
في المقابل، يطرح هذا الموقف علامات استفهام حول الكلفة التي يدفعها الجنوبيون، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية وعمليات هدم المنازل والقرى المحيطة بـ "علي الطاهر"، وسقوط المزيد من الشهداء والخسائر.
وتشير المعطيات إلى أن إسرائيل أعلنت "السيطرة العملياتية" على التلة، فيما لا تزال طبيعة هذه السيطرة ومدى انتشار القوات الإسرائيلية فيها وتحتها موضع نقاش، في وقت تواصل فيه إسرائيل عملياتها العسكرية في محيطها.
وتبقى علامات الاستفهام الأساسية من دون أجوبة شافية، وهي: إذا كان مقاتلو الحزب قد غادروا الموقع، وإذا كان الجيش  مستعداً لتسلّمه، فلماذا رفض الحزب هذه الخطوة، وهل يرتبط القرار بالحفاظ على موقع عسكري استراتيجي، أم بمنع تكريس معادلة جديدة تسمح لإسرائيل بتوسيع نطاق سيطرتها، والأهم من كل هذا هو إلى متى يستطيع الجنوبيون تحمّل كلفة هذه المعادلة؟
المصدر: خاص "لبنان24"
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