تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

مصلحة الليطاني: إجمالي إنتاج معامل الطاقة خلال شهر آب بلغ نحو 33 مليون كيلوواط ساعة

Lebanon 24
06-09-2026 | 08:58
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
مصلحة الليطاني: إجمالي إنتاج معامل الطاقة خلال شهر آب بلغ نحو 33 مليون كيلوواط ساعة
مصلحة الليطاني: إجمالي إنتاج معامل الطاقة خلال شهر آب بلغ نحو 33 مليون كيلوواط ساعة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، في بيان، أن "إجمالي إنتاج معامل الطاقة الكهرومائية التابعة لها خلال شهر آب 2026 بلغ نحو 33 مليون كيلوواط ساعة، وقد تحقق هذا الإنتاج بالاعتماد بصورة أساسية على مخزون بحيرة القرعون، في ظل توقف تدفق مياه نهر الليطاني إلى البحيرة وانخفاض التصريف الوارد إليها إلى الصفر".
Advertisement



وأوضحت المصلحة أن "إجمالي كميات المياه المستهلكة من البحيرة خلال الشهر بلغ نحو 21 مليون متر مكعب، استُخدم منها حوالى 19 مليون متر مكعب لإنتاج الطاقة الكهرومائية في معامل عبد العال وأرقش وحلو، فيما يعود الفرق بصورة أساسية إلى الفاقد الناتج من التبخر الطبيعي من سطح البحيرة. كما جرى تحويل مياه عين الزرقاء لتلبية احتياجات الري في مشروع القاسمية. وبلغ مخزون بحيرة القرعون في نهاية شهر آب نحو 91 مليون متر مكعب، في حين يتوجب المحافظة على ما يقارب 50 مليون متر مكعب كمخزون استراتيجي للسنة المقبلة، ما يترك نحو 41 مليون متر مكعب قابلة للاستخدام خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي ضمن إدارة محسوبة للمخزون.



وانطلاقاً من هذه المعطيات، تعمل المصلحة على إعادة برمجة كميات المياه المخصصة لإنتاج الطاقة الكهرومائية خلال أشهر أيلول وتشرين الأول وتشرين الثاني وكانون الأول، بما يضمن استدامة الإنتاج والمحافظة في الوقت نفسه على المخزون الاستراتيجي لبحيرة القرعون.



ولهذه الغاية، ستعتمد المصلحة قدرة تشغيلية بحدود 30 ميغاواط بدلاً من نحو 40 ميغاواط المعتمدة حالياً، بما يسمح بترشيد استخدام المياه المتبقية وتوزيعها على الأشهر المقبلة بصورة تضمن ديمومة الإنتاج من دون المساس بالمخزون المائي الواجب الاحتفاظ به للسنة المقبلة".



وأكدت أن "إدارة إنتاج الطاقة الكهرومائية ستبقى خاضعة لمعادلة متوازنة بين استثمار الموارد المائية المتاحة وتأمين استمرارية الإنتاج والحفاظ على المخزون الاستراتيجي".
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الأوكرانية: تم استهداف 12 مصفاة نفط روسية كبيرة خلال شهر آب الماضي
lebanon 24
Lebanon24
06/09/2026 19:14:42 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تقر بخسارة نحو 230 مليون متر مكعب من طاقتها الإنتاجية للغاز بسبب الحرب
lebanon 24
Lebanon24
06/09/2026 19:14:42 Lebanon 24 Lebanon 24
الصدي رعى توقيع عقد بين مصلحة الليطاني ومياه بيروت ويتابع حاجات بلدات راشيا
lebanon 24
Lebanon24
06/09/2026 19:14:42 Lebanon 24 Lebanon 24
مصلحة الليطاني تطالب بالإسراع في استكمال مشاريع الصرف الصحي في المرج وتمنين التحتا
lebanon 24
Lebanon24
06/09/2026 19:14:42 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

المصلحة الوطنية لنهر الليطاني

بحيرة القرعون

نهر الليطاني

عبد العال

القاسمية

الليطاني

القاسم

جمالي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
12:06 | 2026-09-06
Lebanon24
11:29 | 2026-09-06
Lebanon24
11:13 | 2026-09-06
Lebanon24
11:00 | 2026-09-06
Lebanon24
10:58 | 2026-09-06
Lebanon24
10:56 | 2026-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24