نقابة العاملين في المستشفيات الحكومية استنكرت تدمير مستشفى غندور

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استنكرت الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في في بيان "الجريمة الجديدة التي ارتكبها العدو ، باستهداف مستشفى غندور في الفوقا وتدميره بالكامل، في اعتداء صارخ على القطاع الصحي والطبي في ".واعتبرت أن "استهداف المستشفيات والمراكز الصحية يشكّل اعتداءً خطيراً على حرمة المؤسسات الطبية التي وجدت أساساً لحماية حياة الإنسان وتقديم الرعاية للمرضى والجرحى، يُضاف إلى سلسلة الاعتداءات التي طالت القطاع الصحي والعاملين فيه، في انتهاك واضح لكل القوانين والمواثيق الدولية التي تفرض حماية المستشفيات والطواقم الطبية والتمريضية في أوقات الحروب والنزاعات".وتابعت: "نحن في الهيئة التأسيسية لنقابة العاملين في المستشفيات الحكومية في لبنان نؤكد أن المستشفيات ليست أهدافاً عسكرية، وأن العاملين فيها يؤدون رسالة إنسانية ووطنية مقدسة، ويقفون في الخطوط الأمامية لخدمة المواطنين مهما كانت الظروف".واضافت: "إذ نعلن تضامننا الكامل مع إدارة وعاملي مستشفى غندور ومع جميع العاملين في القطاع الصحي، نطالب والمنظمات والهيئات الصحية والإنسانية، وفي مقدمتها واللجنة الدولية للصليب الأحمر، بتحمّل مسؤولياتها وإدانة هذه الاعتداءات والعمل الجدي على وقف استهداف القطاع الصحي في لبنان، كما نطالب المنظمات الحقوقية الدولية بالتحرك والادانة القانونية للعدو الاسرائيلي لمنع تكرار هكذا اعتداءات على المؤسسات الصحية".كما اكدت وقوفها إلى جانب جميع المستشفيات والعاملين فيها، مشددة على ضرورة تأمين الحماية الكاملة للمؤسسات الصحية والطواقم الطبية والتمريضية والإسعافية، وعدم تحويل المستشفيات إلى ساحات للاستهداف والدمار.وختمت قائلة: "إن استهداف المستشفى هو استهداف للإنسان، وللحق في الحياة، وللقيم الإنسانية جمعاء".