الصّمد لوفد من العسكريين المتقاعدين: المؤسّسة العسكرية لن تكون حرس حدود لإسرائيل

وتقدم أعضاء الوفد في كلمتهم من النائب الصمد "بالشكر والتقدير على تبنيه قضايانا، وعلى نضاله الدؤوب لاستعادة حقوقنا، على الرغم من كافة العقبات والفيتوات، بل وحتى الضغوط التي تعرضتم لها، ونحن على ذلك من الشاهدين. لقد حملت معنا الراية، وشاركتنا محطات النضال كلها داخل المجلس النيابي، وأينما حللت ومع من التقيت خارجه، حتى وصلنا بفضل الله ثم بوقوفك مع كافة الشرفاء المخلصين إلى جانبنا، إلى استعادة حقنا في قسائم المحروقات، وإننا نأمل بمعيتك وجهودك في ترسيخ هذا الحق واستكماله مستقبلاً، كما واستعادة كامل حقوق المتقاعدين العسكريين في جميع الميادين الصحية والتعليمية والمالية، وإننا نسأل الله أن يجزيك عن كل ذلك خير الجزاء".وختم الوفد كلمته بالقول: "لكم منا ومن عميد حراك المؤهلين المتقاعدين المحامي مهيب مراد، ومن كل شركاء النضال المؤهلين المتقاعدين وأفراد عائلاتهم كل الود وكل التقدير. وما هذه الدرع التقديرية المتواضعة التي نقدمها لكم اليوم تكريماً لجهودكم ومواقفكم سوى تعبير صادق عما يختلج في صدورنا تجاهكم من مشاعر الود والعرفان والمحبة والإهتمام".وبعدما قدّم الوفد دروعاً تكريمية للنائب الصمد ردّ بكلمة قال فيها: "مؤسسة هي أساس هذا الوطن وروحه، لأن الجسد بلا روح يكون ميتاً، ونحن من دون هذه المؤسسة سنفتقد للكثير، خصوصاً أن على رأس هذه المؤسسة يوجد قائد للجيش أقول عنه بما أعرفه أمام الله وعباده. هذا قائد لم ولن يمر على هذه المؤسسة قائد مثله. أنا أعرف بالملموس أنه عندما طُلب من قيادة الجيش أن تبقي على عناصرها في القرى المسيحية في الجنوب، وأقول كلاماً أنا مسؤول عنه، هذا القائد قال بالفم الملآن: أنا قائد الجيش اللبناني ولست قائد الجيش المسيحي في ". هذا القائد رفض أن يمر الجيش حواجز جيش العدو ، وهو يقوم بجولاته الميدانية على جنوب لبنان حاملاً بندقيته مثل أي عسكري لبناني عنده شرف وتضحية ووفاء. هذا قائد ليس من أصحاب الشعارات. شعار المؤسسة العسكرية كان دائماً شرف وتضحية ووفاء، وهو شعاركم الذي حملتموه طيلة فترة خدمتكم في هذه المؤسسة. نحن سنكون دائماً إلى جانب هذه المؤسسة، إلى جانب هذه القيادة، إلى جانب ضباط وأفراد هذه المؤسسة، الذين نحن مدينون لها بالكثير في هذا البلد الذي لا نستطيع التحرك فيه إلا تحت خيمة هذه المؤسسة".وأضاف: "هذه المؤسسة يُطلب منها الكثير، لكنها لن تكون حرس حدود لإسرائيل بل ستكون دائماً حامية للحدود اللبنانية من بحر وبر وجو اذا امتلكت الامكانيات، وعندنا ملء الثقة أن هذه المؤسسة لن تخضع لإملاءات أو ، بل ستكون الضمانة لحماية لبنان وشعبه وحدوده".وقال: "نوجه التحية لكم جميعا لما قدمتموه في سبيل لبنان من وجرحى ودم وتعب وسهر، نحن إلى جانبكم لتصلوا إلى حقوقكم. تأخرنا قليلاً لكن أن تصل متأخراً خير من أن لا تصل أبداً. بقية عناصر الأجهزة الأمنية الذين أحيلوا إلى التقاعد نالوا قبلكم حقوقهم في قسائم المحروقات، وأنا من موقعي أؤكد لكم إن أي شيء مطلوب مني كرئيس لجنة دفاع وطني وداخلية وبلديات أو كنائب في المجلس النيابي، فإنني مستعد لخدمتكم في أي وقت".وأضاف: "إستطعنا أيضاً أن نعالج مشكلة المتطوعين في الدفاع المدني وكذلك عناصر الضابطة الجمركية الذين استطعنا أن نوصل إليهم حقوقهم، وإن شاء الله أي شخص في أيّ مؤسسة عسكرية أو مدنية لن نتأخر أن نوصله إلى حقوقه، وسنقف دائماً إلى جانب المظلوم والمقهور وإلى جانب شعبنا الطيب".وختم الصمد: "هذا البلد سيبقى إن شاء الله عزيزاً وسيداً وحراً ومستقلاً، بهمّة أبطال الجيش اللبناني الذين نراهن عليهم، وأبطال اللبنانية الذين ضحوا ودفعوا دماء وسوف يبقون دائماً أشرف وأعز ناس، وإن شاء الله يبقى لبنان دائماً مرفوع الرأس".ثم استقبل الصمد وفدا من أصحاب شاحنات النقل المتوسطة والكبيرة الذين يعملون على خط جرد الضنية وخط الضنية ـ البقاع، حيث أكدوا "استعدادهم للإلتزام بأوقات وأيام ساعات العمل والشروط التي تفرضها السلامة العامة"، لافتين إلى أن عملهم "سوف يتوقف مع مجيء فصل الشتاء المقبل، وبالتالي ستتوقف أشغالهم نهائياً، وأنهم مدينون بأقساط مستحقة لأثمان شاحناتهم، وأيضاً عليهم إلتزامات معيشية تجاه عائلاتهم".وقد وعد النائب الصمد الوفد بالتواصل ومعالجة المشكلة مع والبلديات أحمد الحجار ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله.كما استقبل الصمد رؤساء بلديات ومخاتير حاليين وسابقين، وفاعليات ووفودا من الضنية والمنية وعكار وطرابلس والشمال، راجعته في قضايا وملفات عامة وخاصة.