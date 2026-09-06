بالأرقام.. إليكم عدد المسافرين والشاحنات التي عبرت منفذ جديدة يابوس خلال 8 أشهر

شهد منفذ جديدة يابوس الحدودي بين ولبنان حركة نشطة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام، مع عبور أكثر من مليوني مسافر ونحو 31 ألف شاحنة تجارية في الاتجاهين.

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وبحسب البيانات المسجلة منذ بداية العام وحتى نهاية آب، بلغ عدد الشاحنات التي عبرت المنفذ 31 ألفاً و189 شاحنة، نقلت نحو 528 ألفاً و329 طناً من البضائع، ما يعكس أهمية المعبر في حركة التبادل التجاري والترانزيت بين البلدين.

كما بلغ عدد المسافرين عبر المنفذ مليونين و46 ألفاً في الاتجاهين، فيما سجلت عودة 46 ألفاً و485 مواطناً سورياً إلى البلاد طوعاً خلال الفترة نفسها.

وتأتي هذه الحركة في ظل التسهيلات والإجراءات التي تقدمها للمنافذ والجمارك لتسريع المعاملات وتبسيطها، بما يضمن انسيابية حركة المسافرين والبضائع.